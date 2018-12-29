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29.12.2018 06:39
Рубрика: Спорт

Россия одержала вторую победу на молодежном ЧМ по хоккею

Текст: Данила Жиляев
Сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею. Подопечные Валерия Брагина обыграли команду Чехии со счетом 2:1.

В первом матче наша команда, напомним, взяла верх над датчанами 4:0. Но счет не должен вводить в заблуждение: игра оказалась для россиян тяжелой, и возникали вопросы, как они смогут справиться с чехами, которые, при всем уважении к датским хоккеистам, выглядели соперником гораздо более серьезным.

Фото: AP Photo/David Zalubowski
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В этот раз, однако, игроки сборной России выглядели куда собраннее и сосредоточеннее. Они допускали гораздо меньше ошибок, чем в предыдущей игре, и не зарабатывали удаления на ровном месте. За весь матч наша команда была в меньшинстве в общей сложности 10 минут. Примечательно, что именно имея на игрока меньше, сборная России в итоге и забросила обе свои шайбы.

На 16-й минуте Александр Алексеев отправился отдыхать за задержку соперника клюшкой, и за несколько секунд до того, как он должен был вернуться на лед, российская команда вышла вперед. Произошло это благодаря голу Артема Галимова.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Аналогичным образом развивались события и в концовке второго периода, когда после удаления Ивана Муранова наши игроки упрочили преимущество. Атака два в два увенчалась передачей Павла Шэна на пятак, где никто не помешал Николаю Коваленко переиграть чешского голкипера Лукаша Достала.

Радоваться, впрочем, было рано - прошло всего полминуты, и чехи размочили счет, использовав-таки большинство, заработанное благодаря удалению Муранова. Однако шайба Яхима Конделика в итоге оказалась для сборной Чехии единственной в этом матче, хотя в оставшееся время чешская команда имела несколько хороших моментов. Они были, впрочем, и у россиян, но финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу нашей сборной.

Российская команда, таким образом, одержала вторую подряд победу на турнире. Следующим соперником наших ребят будет Швейцария, эта игра состоится в ночь на 31 декабря и начнется в 4:00 по московскому времени.

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