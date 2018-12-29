Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 563-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства""

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст. 4700; N 50, ст. 7359; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 52, ст. 7535; 2016, N 22, ст. 3094; 2018, N 18, ст. 2579) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) падеж сельскохозяйственных животных - смертность сельскохозяйственных животных вследствие заразных болезней, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, а также массовых отравлений, опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий, пожаров;";

в) в пункте 6 слова "и которые допущены к использованию" заменить словами ", допущенных к использованию";

г) в пункте 8 слова "заключивший со страховщиком договор сельскохозяйственного страхования" заменить словами "заключивший со страховщиком (страховщиками) договор (договоры) сельскохозяйственного страхования (сострахования) (далее - договор сельскохозяйственного страхования)";

д) в пункте 13 слова "на двадцать и более процентов" исключить;

е) в пункте 14 слова "более чем на тридцати процентах площади земельных участков, занятых посадками многолетних насаждений," исключить;

ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) утрата (гибель) сельскохозяйственных животных - имевшие место в период действия договора сельскохозяйственного страхования падеж сельскохозяйственных животных и (или) убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных в результате наступления событий, предусмотренных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона;";

2) в статье 3:

а) часть 1 дополнить предложениями следующего содержания: "Нормативные правовые акты высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации должны предусматривать в том числе срок обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за государственной поддержкой в сфере сельскохозяйственного страхования, перечень документов, необходимых для получения государственной поддержки, срок принятия уполномоченным органом субъекта Российской Федерации решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной поддержки, срок перечисления уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. О принятом решении сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в срок не позднее десяти дней с даты его принятия. Указанные нормативные правовые акты размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов субъектов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предусмотренные частью 2 настоящей статьи субсидии предоставляются при наличии в нормативных правовых актах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации условия о перечислении уполномоченным органом субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом:

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования;

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования.";

в) в части 4 слова "в порядке, установленном Правительством Российской Федерации" заменить словами "уполномоченным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности";

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Требования к договору сельскохозяйственного страхования и условия оказания государственной поддержки

1. Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается по договору сельскохозяйственного страхования, отвечающему следующим требованиям и условиям:

1) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия событий, предусмотренных статьей 8 настоящего Федерального закона, либо от воздействия одного или нескольких таких событий осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в статье 6 настоящего Федерального закона;

2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков в субъекте Российской Федерации, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

б) в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет;

в) до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) многолетних насаждений;

3) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в субъекте Российской Федерации;

б) на срок не менее чем один год;

4) при страховании одного или нескольких объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) договор сельскохозяйственного страхования заключен:

а) в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;

б) на срок не менее чем один год;

5) договор сельскохозяйственного страхования:

а) вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем уплачено не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору страховой премии;

б) не может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в) заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;

г) предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;

д) может предусматривать установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования.

2. Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, должна составлять не менее восьмидесяти процентов.

3. Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного страхования и размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам, предусмотренным статьей 3 настоящего Федерального закона.";

4) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: "Экспертиза проводится на основании обследования объектов страхования, если обследование возможно на момент проведения экспертизы, а также на основании представленных страховщиком и (или) страхователем соответствующих документов, информации и материалов, полученных в том числе в результате мониторинга с использованием авиационных и космических средств.";

5) части 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"1. Оказание государственной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

1) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

2. Оказание государственной поддержки в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;

2) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

4) пожар.";

6) часть 6 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: "Формы и сроки предоставления объединением страховщиков в Банк России сведений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2019 года.

2. Оказание государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании договоров сельскохозяйственного страхования в отношении объектов сельскохозяйственного страхования, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и положениями иных нормативных правовых актов, регулирующих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, в редакциях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации