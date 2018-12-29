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29.12.2018 15:30
Рубрика: Власть

Сенатор: Запрет импорта в РФ ряда товаров серьезно ударит по Украине

Текст: Галина Мисливская

Запрет импорта в Россию ряда украинских товаров будет весьма чувствительным для украинской экономики, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее правительство запретило ввоз в Россию ряда наименований промышленных товаров, сельхозпродукции, сырья и продовольствия с Украины в ответ на ее санкции.

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"Это было неизбежно. Нельзя с собственной ладони подкармливать враждебный и агрессивный режим", - сказал РИА Новости Олег Морозов. Он считает, что экономически кормить такой режим и предоставлять для украинских товаров свой рынок - "политическая бессмыслица".

Введенные кабмином меры для Украины будут "более, чем чувствительными", уверен Морозов, ведь российский рынок, по его словам, самый большой для Украины.

Неминуемое падение товарооборота для России некритично, и на ценах это решение не скажется, полагает сенатор. "А вот рядовые граждане Украины неизбежно пострадают. Тем понятнее им будет, кто несет ответственность за их бедственное положение. А именно - киевская хунта", - добавил Морозов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины Санкции и антисанкции
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