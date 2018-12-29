Шипулин выступил в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"

В немецком Гельзенкирхене стартовала традиционная биатлонная "Рождественская гонка". В этот раз она примечательна тем, что сразу несколько выдающихся спортсменов выходят на старт в последний раз в карьере.

К ним, разумеется, было приковано особое внимание зрителей, которые аплодисментами встречали великого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, его супругу белоруску Дарью Домрачеву и, разумеется, нашего Антона Шипулина.

Увы, первый этап "Рождественской гонки" - масс-старт - сложился для завершающего карьеру Шипулина не слишком удачно. Начав забег, Антон показал, что находится в прекрасной физической форме, однако стрельба его подвела.

Шипулин пришел на стрельбище вторым следом за немцем Симоном Шемппом. Однако, допустив два промаха, Антон передал эстафету своей напарнице Екатерине Юрловой-Перхт лишь восьмым. Но, по крайней мере, он на одну позицию опередил Бьорндалена, выступавшего в интернациональном дуэте с Домрачевой.

К сожалению, и Катя не смогла отстреляться чисто, с одним промахом она опустилась на девятое место. Следом Шипулин вновь допустил осечку, а Юрлова-Перхт со второй попытки без проблем закрыла мишени, но на тот момент россияне и вовсе шли десятыми.

С очередного подхода Антон все-таки отработал стрельбу без осечек, но побороться за лидерство было уже нереально, и наши в итоговом протоколе стали девятыми, опередив лишь японцев.

А выиграл гонку итальянский дуэт Доротея Вирер - Лукас Хофер. Вторыми стали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Примечательно, что в итоге сумели добраться до тройки Бьорндален и Домрачева - во многом, благодаря блестящей стрельбе норвежца.

"Очень устал, до сих пор не могу отдышаться, - признался после финиша Шипулин в эфире телеканала "Матч ТВ". - И на дистанции, и на стрельбе повел себя как юниор - ощущается, что подготовки не было. Остается только улыбаться, раз это моя последняя гонка. Надеюсь, зрители нас не очень ругают - я бы на их месте матерился".