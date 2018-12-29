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Рубрика: В мире

СМИ: Первая группа американских военных покинула Сирию

Текст: Александр Саможнев

Пятьдесят американских военнослужащих покинули провинцию Хасека и направились на бронированных машинах в сторону Ирака, сообщает Анатолийское агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии в течение тридцати дней. "Будет сильный и упорядоченный уход из Сирии, - подтвердил глава Белого дома во время посещения американских солдат в Ираке.

Фото: Omar Sobhani/REUTERS
Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе военных из Афганистана
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп прибыл на базу ВВС Рамштайн в Германии

По данным экспертов, четкого графика вывода военного контингента пока нет. Подготовительные мероприятия могут затянуться, сообщает телеканал АВС News со ссылкой на свои источники.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал вывод американских войск из Сирии шагом в правильном направлении. По его словам, это поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан. Кроме того, установление контроля Сирии над границей с Ираком положительно повлияет на борьбу с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство").

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