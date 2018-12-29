Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1. Общие положения

Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового положения, основные задачи и полномочия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (далее - Уполномоченный), а также основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Статья 2. Деятельность Уполномоченного

1. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, реализации и соблюдения прав и законных интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

2. Уполномоченный содействует:

1) восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;

2) совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и законных интересов детей;

3) развитию международного сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей;

4) совершенствованию форм и методов защиты прав и законных интересов детей.

3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет полномочий государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за собой пересмотра таких полномочий.

Статья 3. Назначение на должность Уполномоченного. Прекращение полномочий Уполномоченного

1. Уполномоченный назначается на должность Президентом Российской Федерации сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд.

2. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены по решению Президента Российской Федерации.

Статья 4. Требования к Уполномоченному

1. Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

2. Уполномоченный не может быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

3. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

4. Уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность в течение четырнадцати дней со дня назначения на должность.

Статья 5. Основные задачи Уполномоченного

Основными задачами Уполномоченного являются:

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на территории Российской Федерации и на территориях иностранных государств, детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

2) содействие формированию и эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами;

3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами;

4) участие в формировании и реализации единой государственной политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе участие в деятельности координационных органов, созданных в целях реализации указанной государственной политики, а также подготовка и направление Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации соответствующих предложений;

5) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;

6) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) содействие развитию международного сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей.

Статья 6. Полномочия Уполномоченного

1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач:

1) направляет в государственные органы, имеющие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, мотивированные предложения в пределах своей компетенции об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

2) направляет членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другим субъектам права законодательной инициативы мотивированные предложения о принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей;

3) направляет руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления мотивированные предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия правовых актов и решений в случаях, если эти акты и решения нарушают права и законные интересы детей, либо о внесении в эти акты и решения изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей;

4) обращается в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности;

5) участвует по собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей;

6) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав и законных интересов детей, мотивированные предложения, содержащие рекомендации по устранению указанных нарушений, а также о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проверку информации, изложенной в обращениях на имя Уполномоченного, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей или непринятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами мер по обеспечению и защите прав и законных интересов детей, а также получает от указанных органов, организаций и лиц соответствующие разъяснения;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Административное исковое заявление, предусмотренное пунктом 4 части 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не облагается государственной пошлиной.

3. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей;

3) без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;

4) привлекать для выполнения экспертных и научно-аналитических работ в области защиты прав и законных интересов детей научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе.

4. Руководители либо лица, временно исполняющие их обязанности, иные должностные лица федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и органов, исполняющих наказания, образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, обязаны безотлагательно принимать Уполномоченного.

5. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, учреждения и органы, исполняющие наказания, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, обязаны предоставить Уполномоченному в течение пятнадцати дней со дня поступления запроса Уполномоченного необходимые сведения, документы и материалы. Ответ на запрос Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, которому непосредственно был адресован запрос, либо лица, временно исполняющего его обязанности.

Статья 7. Рассмотрение Уполномоченным обращений

1. Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе несовершеннолетних), объединений граждан, организаций (далее в настоящей статье - заявители), содержащие предложения, заявления, жалобы или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом, а также в порядке, утвержденном Уполномоченным.

2. Обращения, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, не подлежат просмотру администрациями мест принудительного содержания и в течение двадцати четырех часов направляются Уполномоченному.

3. Уполномоченный рассматривает по существу обращение, содержащее предложение, заявление, жалобу или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, либо разъясняет заявителю, какие средства могут быть использованы для защиты прав и законных интересов детей, либо направляет обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, к полномочиям которых относится рассмотрение обращения.

4. О результатах рассмотрения обращения Уполномоченный извещает заявителя.

Статья 8. Ежегодный доклад Уполномоченного

1. Уполномоченный подотчетен Президенту Российской Федерации. По окончании календарного года Уполномоченный направляет Президенту Российской Федерации доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их правового положения.

2. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат размещению на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и официальному опубликованию в "Российской газете".

Статья 9. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей

1. Уполномоченный в пределах своих полномочий осуществляет взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и иными должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей.

2. Уполномоченный в целях обеспечения эффективной деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации:

1) осуществляет координацию деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, направленной на реализацию единой государственной политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей;

2) оказывает уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации организационную, правовую, информационную и иную помощь в пределах своих полномочий;

3) имеет право создать в качестве консультативного и совещательного органа координационный совет уполномоченных по правам ребенка.

Статья 10. Общественные представители. Экспертные, консультативные и иные совещательные органы

1. Уполномоченный имеет право назначать общественных представителей.

2. Уполномоченный имеет право создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах, и привлекать для участия в их работе должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций.

Статья 11. Место постоянного нахождения и финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного

1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Москва.

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Статья 12. Ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного

Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решения, невыполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного и воспрепятствование его деятельности в иной форме влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации

1. Законом субъекта Российской Федерации может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами.

2. Должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации является государственной должностью субъекта Российской Федерации.

3. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляет свою деятельность в границах территории субъекта Российской Федерации.

4. Правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации назначается на должность в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным.

6. Досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным.

7. Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.

Статья 14. Полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации

1. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации:

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей на территории субъекта Российской Федерации;

2) содействует эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в субъекте Российской Федерации;

3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов детей.

2. По окончании календарного года уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и Уполномоченному доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на территории субъекта Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их правового положения.

3. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации при осуществлении своей деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;

2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории субъекта Российской Федерации;

3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;

4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности;

5) направлять в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

6) направлять высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мотивированные предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, содержащем жалобу, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;

8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

4. Помимо прав, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации имеет иные права, предусмотренные федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, в том числе право безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин