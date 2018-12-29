В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины

Россия не обязана признавать морские границы Украины, которые в субботу, 29 декабря, были расширены законом этой страны. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"На самом деле, у нас всякие отношения с Украиной расторгнуты по инициативе украинской стороны", - приводит слова депутата РИА Новости. Уточняется, что речь идет о разорванном договоре о дружбе, мире и сотрудничестве.

"Поэтому у нас никаких обязательств на признание украинских границ не существует", - добавил Шерин.

Напомним, ранее стало известно, что президент Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Согласно этому документу, прилегающей считается зона открытого моря, граничащая с территориальными водами Украины, внешняя граница которых находится на расстоянии не более 24 морских миль. Они отсчитываются от исходных линий территориального моря Украины. В этой зоне уполномоченный орган по охране госграницы может останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать суда, а также членов их экипажа, "за исключением военных кораблей и других государственных судов, которые используются в некоммерческих целях".

Как отметил в эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла, "для ряда районов Черного моря и значительной части Азовского моря 24 мили - это неизбежное перекрытие зон ответственности России". По его мнению, украинская сторона к разработке этого документа отношения не имеет - в нем чувствуется рука западных кураторов Киева. А смысл нового закона исключительно в провоцировании конфликта с России, который "с точки зрения морского права в [законе] изначально заложен".