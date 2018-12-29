В правительстве рассказали, на сколько может подорожать жилье в 2019 году

Как минимум на 8% может подорожать в следующем году жилье из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

Напомним, что с 1 июля 2019 года меняются правила долевого строительства: застройщики не смогут привлекать деньги от населения напрямую. Средства дольщиков необходимо будет зачислять на специальный банковский счет. При этом воспользоваться им застройщики смогут лишь после того, как построят дом, введут его в эксплуатацию и передадут квартиры покупателям. Строительство будет вестись на банковские кредиты.

По словам Виталия Мутко, ранее стоимость ресурсов была равна нулю, то есть застройщик начинал строительство именно на деньги, которые получал от населения. "А теперь застройщик должен получить кредит. Пока застройщики говорят, что это минус минимум 8% (ставка кредита). Вот вам уже на 8% рост. Конечно, на гражданина переложат все это", - отметил вице-премьер.

Но в то же время он подчеркивает, что эта схема поможет полностью решить проблему обманутых дольщиков. Ведь в таких важных вопросах, как покупка жилья, важно получить это жилье.

По словам вице-премьера, не все застройщики смогут получить кредит на строительство. "Конечно не все, потому что банки не хотят работать с неустойчивостью, где маржинальность низкая. Регионов это коснется", - отметил он. По его словам, власти в течение полугода должны найти решение этого вопроса вместе с банками.