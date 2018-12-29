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29.12.2018 10:22
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин: У нас появляется команда, которая не хочет уступать

Текст: Данила Жиляев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил результат второго матча нашей команды на чемпионате мира в Канаде, в котором россияне победили Чехию 2:1. Специалист подчеркнул, что видит серьезные улучшения после первой игры.
Фото: Елена Руско/РИА Новости
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На старте турнира, напомним, сборная России победила Данию 4:0, но этот счет не отражал истинного положения дел на площадке - наши игроки допускали много ошибок и зарабатывали ненужные удаления. Сейчас, заметил Брагин, они прибавили в качестве.

"Качество игры было намного лучше. Конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола, - приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). - Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется".

Победную шайбу в ворота чехов забросил Николай Коваленко. Он обратил внимание на то, что необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы рассчитывать на итоговый успех.

Фото: @TeamCanada/Twitter.com
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"Очень рад за команду, всем сказал, что самое главное - это команда. Мы выиграли, заработали очень важные три очка. Так получилось, что убежали в меньшинстве, сначала Слепец с Галимов два в два, потом мы с Шэном два в один, реализовали моменты. Хорошо сыграли в обороне в равных составах, - констатировал Коваленко. - Сегодня были более внимательны, когда нужно - надо бить. У нас очень сильные соперники в группе, нужно в каждой игре по максимуму брать очки".

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет против Швейцарии, эта игра состоится в ночь на 31 декабря и начнется в 4:00 по московскому времени. А в новогоднюю ночь наша команда завершит групповой этап матчем, который обещает стать одним из украшений турнира - подопечные Валерия Брагина встретятся с канадцами.

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