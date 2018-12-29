Василий Кикнадзе назначен генеральным директором "Локомотива"

Объявлено имя преемника Ильи Геркуса на посту генерального директора московского "Локомотива". Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, эту должность занял Василий Кикнадзе.

Руководство "Локо" поблагодарило Геркуса за проделанную работу. Отмечается, что все поручения, данные советом директоров, выполнялись успешно и профессионально.

"Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения", - сказано в сообщении.

Теперь дальнейшее развитие клуба поручено Кикнадзе. Он является не только известным спортивным журналистом и телекомментатором, но также входит в состав совета директоров "Локомотива" с 2013 года.

Геркус, напомним, стал президентом "красно-зеленых" - впоследствии эта должность была переименована в "генеральный директор". При нем "Локо" впервые за 14 лет выиграл чемпионат России и попал в Лигу чемпионов.