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Рубрика: Видео

Видео: Ferrari, McLaren и два Lamborghini посоревновались в дрэг-заезде

Текст: Вадим Давыденко

Уберите слабонервных от мониторов. Всем любителям прекрасного, ценителям автомобильной эстетики и фанатам двигателей в 500+ л.с. советуем убавить звук, снизить яркость изображения до ч/б, а сам ролик смотреть через паузу, послайдово. Иначе рискуете восторженно вдохнуть полную грудь воздуха и не сумеете выдохнуть. Или попросту умрете от переизбытка эндорфина, как второклассница, которой на день рождения подарили трех пушистых котят-британцев.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Готовы? А теперь выдыхайте и осторожно жмите на play: на узкой дорожке организованной каналом 888MF гонки сошлись сразу четыре потрясающих суперкара, о которых большинство автолюбителей мира могут только мечтать.

Lamborghini Aventador SV с 6.5 V12, Lamborghini Huracan Performante Spyder с атмосферным 5.2 V10, McLaren 720S с 4.0 V8 и двумя турбинами и Ferrari 812 Superfast с атмосферным 6.5 V12. Всего под четырьмя капотами - 2300 с лишним лошадиных сил, а о суммарной их цене ввиду нестабильности курса валют среднестатистическому россиянину лучше пока не задумываться.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сначала прошли два парных заезда-полуфинала, а затем победители выявили лучшего в финальной гонке. И даже после этого язык не поворачивается назвать какую-либо из трех невыигравших машин лузерской или хотя бы просто обычной.

Ну а тем, кто смог наконец выдохнуть после финальной гонки, напоследок - суперприз, заезд Porsche 911 GT3 и Rolls-Royce Wraith. Красота ужа начинает потихонечку спасать наш мир, вы не находите?

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#видео #авто #Ferrari #Lamborghini