Видео: водитель радикально решил проблему замерзшего замка двери

Каждый российский водитель не раз и не два сталкивался с подобной проблемой: зимним утром нужно мчаться на работу, а дверной замок верного Porsche - ну или на чем вы там едете в офис - замерз. Бывалые автолюбители перечислят до десятка проверенных способов попасть внутрь салона: зажигалка, старый добрый WD40, выхлопные газы и, вишенкой на торте - жаркое, полное сдерживаемой страсти, дыхание в замочную скважину.

Но авторы этого видео с бескрайних просторов России предложили новый, одиннадцатый. Пусть немного шумный, но не лишенный элегантности.

Четыре взмаха волшебной палочки, пардон, пилы-"болгарки" и готово! Дверь открыта и уже через минуту вы мчитесь на работу, не боясь опоздать и ловя на себе восхищенные и немного озадаченные взгляды других автовладельцев.

Некоторые специалисты предлагают альтернативный вариант с роскошным люком на крыше - хит прошедшего лета! - но он потребует от водителя определенной физподготовки.