Новости

Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте 21:19
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире 20:58
Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год 20:56
Чем запомнился молодежи вальс с Лукашенко на новогоднем балу 20:37
В Египте взорван туристический автобус, есть жертвы 20:36
На ВДНХ вернулись часы из прошлого 20:28
В центре Москвы введут особый режим на Новый год 20:20
Региональным операторам ТБО снизят налоги 20:13
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили 20:12
Володин: Берлин и Париж не должны вмешиваться в дело по инциденту на Азове 20:08
СМИ: Вашингтон потребовали от Сеула увеличить расходы на контингент из США 20:04
В Чехии задержали налетчика на банк и освободили заложников 19:59
РФ и Китай обсудили участие в деловых мероприятиях в 2019 году 19:44
Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве 19:42
За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность 19:34
Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники 19:30
СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек 19:19
Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу 19:17
ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета 19:15
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина 19:11
Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР 19:11
Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics 19:04
Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 519-ФЗ "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 50, ст. 7362; 2014, N 6, ст. 556; N 26, ст. 3385; 2016, N 28, ст. 4559) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет":

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.".

Президент Российской Федерации В. Путин