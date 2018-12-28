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28.12.2018 16:59
Рубрика: Власть

Лайк не опасен

Наказание за репосты в соцсетях декриминализировано
Текст: Владислав Куликов
Наказание за лайки и репосты "горячих" материалов перенесено в Кодекс об административных правонарушениях. Пользователи социальных сетей больше не будут попадать под УК за неосторожное движение мышкой.

Сегодня "РГ" публикует два закона: поправки в УК и в КоАП. Цель новых норм - защитить граждан от риска быть записанными в экстремисты за неосмотрительность. Как пояснил корреспонденту "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принятые законы уточняют антиэкстремистское законодательство и направлены на соразмерность ответственности нарушению.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Четыре года назад законодатели внесли небольшую поправку в статью 282 Уголовного кодекса, предусматривающую санкции за экстремизм. Было дополнено, что под статью попадают в том числе и чрезмерно резкие акции в интернете.

Намерения у законодателей были благие - защитить общество. Интернет и, в частности, соцсети нередко становятся мощным информационным оружием в руках террористов. Однако на практике возобладал формальный подход. Дела стали заводить на тех, кто сделал репост какой-нибудь нехорошей публикации.

Человек мог бездумно сохранить какую-нибудь цинично-шутливую картинку и забыть про нее. Но через несколько лет к нему приходили правоохранители и предъявляли обвинение. К делу прикладывали экспертизу, признававшую материалы экстремистскими, и этого хватало, чтобы осудить человека. А сам он оказывался в "черных списках" экстремистов, чьи счета заблокированы, перед кем многие двери закрыты.

Фото: REUTERS
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После нескольких резонансных дел многие, в том числе и на высоком уровне, заговорили о необходимости корректировки законодательства. Было решено ввести новые правила: предусмотреть так называемую преюдицию. Первый раз человек, распространивший экстремистские материалы в Сети, попадает под КоАП. За это ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо до 15 суток ареста. Второй раз наступает уголовная ответственность.

Недавно пленум Верховного суда России принял постановление, особо подчеркивающее: в делах об экстремизме надо доказывать умысел. Сам по себе репост не является ни нарушением, ни преступлением.

Теперь подобные дела об административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры и передавать в суд. Устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности. За очень старые картинки не накажут.

Власть Работа власти Судебная система Власть Право Административное право Комментарии к документам Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом
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