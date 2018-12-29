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29.12.2018 09:30
Рубрика: В мире

Во Франции пройдут новые акции протеста "желтых жилетов"

Текст: Александр Саможнев
Движение "желтых жилетов" планирует в субботу провести новые акции протеста в Париже и других городах Франции. Активисты считают недостаточными меры правительства по улучшению экономической ситуации в стране, сообщает телеканал France24.

Ожидается, что протесты пройдут также в Ренне, Марселе и Бордо, а также в других регионах. Лидеры "жилетов" предлагают организовать митинг в новогоднюю ночь на Елисейских полях.

"Желтые жилеты" мобилизованы. Мы не собираемся завершать нашу деятельность в 2018 году, протесты будут продолжаться", - заявила активист Лаэтита Девалье. Акции протеста поддерживают также сторонники Эрика Друэ, который является одним из идейных вдохновителей движения.

"Желтые жилеты" попытались прорваться в резиденцию Макрона

Несмотря на сложную ситуацию, власти Парижа объявили, что не будут отменять праздничные мероприятия в центре города и проведение традиционного новогоднего салюта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о принятии мер по повышению минимального уровня оплаты труда и об оказании помощи малоимущим. Для этих целей предполагается выделить порядка 11 миллиардов евро.

Напомним, последняя, шестая по счету акция протеста прошла во Франции в прошлую субботу. По данным полиции, количество протестующих сократилось по сравнению с ноябрем в несколько раз, масштаб выступлений пошел на спад.

В мире Европа Франция
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