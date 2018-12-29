Во Франции пройдут новые акции протеста "желтых жилетов"

Движение "желтых жилетов" планирует в субботу провести новые акции протеста в Париже и других городах Франции. Активисты считают недостаточными меры правительства по улучшению экономической ситуации в стране, сообщает телеканал France24.

Ожидается, что протесты пройдут также в Ренне, Марселе и Бордо, а также в других регионах. Лидеры "жилетов" предлагают организовать митинг в новогоднюю ночь на Елисейских полях.

"Желтые жилеты" мобилизованы. Мы не собираемся завершать нашу деятельность в 2018 году, протесты будут продолжаться", - заявила активист Лаэтита Девалье. Акции протеста поддерживают также сторонники Эрика Друэ, который является одним из идейных вдохновителей движения.

Несмотря на сложную ситуацию, власти Парижа объявили, что не будут отменять праздничные мероприятия в центре города и проведение традиционного новогоднего салюта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о принятии мер по повышению минимального уровня оплаты труда и об оказании помощи малоимущим. Для этих целей предполагается выделить порядка 11 миллиардов евро.

Напомним, последняя, шестая по счету акция протеста прошла во Франции в прошлую субботу. По данным полиции, количество протестующих сократилось по сравнению с ноябрем в несколько раз, масштаб выступлений пошел на спад.