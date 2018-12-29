Запрет на импорт ряда украинских товаров прокомментировали в Совфеде

Постановление о введении запрета на импорт ряда украинских товаров, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, прокомментировали в Совете Федерации.

"Российские меры в этот раз, как и прежде, носят исключительно ответный характер, - сказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с корреспондентом RT. - Мы наблюдаем за тем, как украинские власти пытаются всеми правдами и неправдами представить Россию в качестве главной угрозы и проблемы, мешающей суверенному развитию. Это провокации, война на юго-востоке и санкционные решения в отношении российских граждан и товаров. Оставлять такое без ответа нельзя".

По словам сенатора, по запрет попали товары, которые "напрямую конкурируют с соответствующей российской продукцией". "Мы защищаем свой рынок - точно так же, как это делают и украинцы", - подчеркнул Косачев.

Как ранее сообщили в пресс-службе кабинета министров, новые ограничения касаются ввоза в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию этой страны. Основной объем товаров относится к промышленным, также в список попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. В перечень, в частности, вошли пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, пиво.