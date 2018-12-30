Александр Лукашенко поздравил с праздниками Владимира Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По словам Лукашенко, основанная на глубоком доверии и уважении дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, способна придать серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений. Президент Беларуси напомнил о том, что в 2019 году будет отмечаться двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам Лукашенко, Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь. Однако сегодня можно уверенное говорить, что союз двух народов состоялся. Как отметил белорусский лидер, прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории, как и прежде, будет служить воля белорусов и россиян к единению.

Владимир Путин ранее в новогоднем поздравлении Александру Лукашенко заявил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства.

"Убежден, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам наших братских народов", - отмечается в поздравлении российского президента.

Напомним, что накануне Нового года Путин и Лукашенко провели две встречи, 25 и 29 декабря в Кремле, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и углубления интеграции.