Барак Обама назвал любимые фильмы 2018-го

Барак Обама назвал "Черную пантеру", "Черного клановца" и "Пылающего" фильмами года.

Отошедший от политических дел экс-президент США Барак Обама поделился в Facebook своим ежегодным списком того, что ему понравилось и вдохновило из прочитанного, прослушанного и отсмотренного.

Любимой книгой предсказуемо оказались автобиография его жены Мишель Обамы Becoming, а среди музыкантов отметил ряд блюзовых и джазовых музыкантов, а также Карди Би, Жанель Монэ и переиздание Принса.

Что касается фильмов, которые отметил экс-политик, то они следующие:

- "Аннигиляция";

- "Черная пантера";

- "Черный клановец";

- "Слепые пятна";

- "Пылающий";

- "Смерть Сталина";

- "Восьмой класс";

- "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

- "Не оставляй следов";

- "Minding the Gap",

- "Наездник";

- "Рома";

- "Магазинные воришки";

- "Поддержите девушек";

- "Будешь моим соседом?".

Напомним, что на данный момент чета Обама сотрудничает со стрим-гигантом Netflix на предмет создания документальных и художественных фильмов и сериалов.