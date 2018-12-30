Барак Обама назвал любимые фильмы 2018-го

Барак Обама назвал "Черную пантеру", "Черного клановца" и "Пылающего" фильмами года.
Отошедший от политических дел экс-президент США Барак Обама поделился в Facebook своим ежегодным списком того, что ему понравилось и вдохновило из прочитанного, прослушанного и отсмотренного.
Любимой книгой предсказуемо оказались автобиография его жены Мишель Обамы Becoming, а среди музыкантов отметил ряд блюзовых и джазовых музыкантов, а также Карди Би, Жанель Монэ и переиздание Принса.
Что касается фильмов, которые отметил экс-политик, то они следующие:
- "Аннигиляция";
- "Слепые пятна";
- "Пылающий";
- "Восьмой класс";
- "Если Бил-стрит могла бы заговорить";
- "Не оставляй следов";
- "Minding the Gap",
- "Наездник";
- "Рома";
- "Поддержите девушек";
- "Будешь моим соседом?".
Напомним, что на данный момент чета Обама сотрудничает со стрим-гигантом Netflix на предмет создания документальных и художественных фильмов и сериалов.