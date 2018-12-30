Что посмотреть в кино на новогодних каникулах

С 30 декабря официально начинаются новогодние каникулы. И если вы решили пойти в кино, тут главное - не ошибиться, поскольку семейный и дружеский поход в кинотеатр - дело нынче недешевое. Магия большого экрана окупит затраты сполна, но выбор должен быть точен.

27 декабря в прокат вышли пять фильмов. Два художественных, два анимационных и один - фильм-концерт одного из лучших теноров мира "Йонас Кауфман. Под звездами".

Из художественных фильмов зрителям предложили "Елки. Последние". Отдельная рецензия на фильм - на сайте "РГ". Стимул идти - если вы до этого не пропустили семь предыдущих "Елок" и вас это не останавливает. Или если вы вообще не видели фильмы этой франшизы и хотите понять, что же пропустили.

Еще один фильм - французский "Любовь и прочий зоопарк". Его уже показывали в России в этом году в апреле на Московском кинофестивале, причем он участвовал в основном конкурсе, и тогда назывался "Гаспар едет на свадьбу". Это комедия вперемешку с мелодрамой. Высмеиваются отношения с родственниками. Хорошо идти большой семьей. Или наоборот - если вы одиноки, и вам не хватает семейных приключений.

"Три богатыря и наследница престола" режиссера Константина Бронзита - девятый мультфильм из знаменитой российской франшизы, где каждая "серия" - удача. Тут, по крайней мере, все знают чего ждать. На кону - выборы наследника престола. Все три богатыря и конь Юлий заняты сверх меры - снова на их плечах государственные проблемы.

"Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки - отреставрированная версия. Если вы по каким-то причинам не смотрели этот мультфильм - один из самых расчудесных во всей истории анимации - надо идти. Он снят в 2001 году и в свое время получил "Золотого Медведя" на "Берлинале". С ним в вашу жизнь придет волшебство. Вы соприкоснетесь с классикой кинематографа. А если вы уже видели фильм, неплохо бы вернуться в то время, когда это волшебство посетило вас при первом просмотре.

Если вы продержитесь в состоянии мечты и счастья до 3 января, то в этот день вас ждет новый всплеск радости. В детство вернутся даже самые недоверчивые и скептически настроенные слои населения. В прокат выходит фильм "Мэри Поппинс возвращается".

Продержаться правильно настроенным вам поможет первый день года. Именно тогда в кинотеатрах появится мультфильм "Снежная королева. Зазеркалье". Это - четвертый фильм франшизы, которую благодаря стараниям создателей и предприимчивости их менеджеров уже смотрят дети всего мира. Так что стыдно самим не знать свою "Снежную королеву" в лицо. Мастерство авторов растет с каждым новым мультфильмом. Интересно, что Снежную королеву озвучивает актриса Ольга Зубкова - ее голосом говорят в российском кино Анжелина Джоли, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и Мишель Пфайффер. "РГ" писала о мультфильме подробнее. Добавим лишь, что детям понравится, можно не сомневаться.

Взрослых же направим на "Т-34" - этот "бронетанковый фильм" можно смотреть в кино также 1 января. Отсылаем читателей к нашим рецензиям и выскажем предчувствие, что именно этот релиз соберет в прокате кассу, сравнимую с той, что в прошлом году собрала картина, сделанная той же командой - "Движение вверх".

Любителям сериалов предложим 1 января вечером, когда они проснутся, специальный новогодний эпизод культового фильма "Доктор Кто: Решение". В прошлом году, напомним, также под Новый год в кино выпустили специальную праздничную новинку про "Доктора Кто". Но нынешняя - отличается. Кстати, вы помните, что Доктор Кто теперь - женщина?

3 января сразу отметьте себе в кинокалендаре красным и лучше купите билеты заранее. Только киноманы со стажем могут начать вспоминать диснеевский фильм 1964 года, получивший пять "Оскаров", и находить "десять отличий". Остальные всей семьей с удовольствием будут смотреть новый мюзикл про Мэри Поппинс и разучивать из него песенки. Рекомендация - искать кинотеатры, где мюзикл идет на языке оригинала с дубляжом - список уже гуляет по Сети. Если не найдете - нестрашно, он неплохо дублирован. Из Эмили Блант получилась неплохая Леди Мэри. Главное - искренняя и энергичная. В фильме важно еще и то, что он учит, как правильно переносить тяжелые времена, когда, казалось бы, все рушится. В нем вы встретите и Мэрил Стрип, и Колина Ферта в непривычной для него роли. У этой картины, кстати, уже 4 номинации на "Золотой Глобус".

Любители "Дэдпула", в частности, его второй части, могут 3 января направиться на "детскую версию" фильма. Она называется "Жил-был Дэдпул". Заодно перед этим пересмотреть две предыдущие. Это касается, в основном, подростков и молодых душой взрослых.

Все, что перечислено выше, вряд ли подойдет тем, кто предпочитает фильмы ужасов. Есть такие зрители, и в праздники им тоже нужно "подзарядиться". Специально для них 3 января выходит фильм "Пирсинг", главный герой которого хочет кого-нибудь убить. И как только он принимает решение, кого именно, оказывается, что его жертва - совсем не такая, какой он себе ее представлял.

10 января, когда каникулы окончатся, нас ждут новинки от "Крида-2" (скажем по секрету, он удался, как и первый, Сталлоне в нем хорош, бои - тоже, семейная линия - трогательна до слез, только вот зачем-то туда внесли и политическую составляющую) до фильма "1+1. Голливудская история". Но этого еще нужно дождаться, и про самое интересное "РГ" , как обычно, напишет. Из того же, что вышло в прокат в ноябре-декабре и еще идет в кинотеатрах, советуем сходить на фильмы "Аквамен", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Хотите подумать и возвыситься - для вас "Хрусталь" и "Счастливый Лазарь". Исследовать природу мирового зла и быть шокированными жестокостью - "Дом, который построил Джек". Дамам и родителям подойдет "Воспитательница". Любители комиксов одобрят "Человек Паук: через вселенные". Поклонники "Трансформеров" и фантастики - вам на "Бамблби". Истории - идите смотреть "Один король - одна Франция. Мюзиклов - ваша дорога на "Король и я". А "Щелкунчик и 4 королевства" и "Гринч" приблизят вас к празднику насколько возможно. Зато потом вы напишете письмо, но не Деду Морозу, а в редакцию "РГ" с благодарностью за хорошие советы.