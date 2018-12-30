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30.12.2018,  
15:59
Текст:  Антон Валагин

Появилось новое видео испытаний гиперзвукового "Авангарда"

В Сети появилось новое видео испытательного запуска баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым блоком авангард. Помимо кадров старта ракеты из шахты в Домбаровском позиционном районе, в ролик вошли команды и доклады боевого расчета, включение из Национального центра управления обороной, откуда за испытаниями наблюдали президент России Владимир Путин и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Напомним, 26 декабря расчет РВСН в Оренбургской области произвел пуск МБР с "Авангардом". Ракета пролетела 6100 километров, боевой блок в расчетное время отделился, на скорости 27 Махов выполнил маневры по курсу и тангажу, поразив затем заданную цель на полигоне Кура. Телеканал "Звезда" построил компьютерную модель маршрута "Авангарда": гиперзвуковой планер описал над Россией волнообразную кривую и спикировал на юг Камчатки.

- Это было третье испытание комплекса, оно подтвердило все заявленные характеристики, - рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Он добавил, что четыре года назад проект был на грани закрытия из-за большой технической сложности. Но главный конструктор попросил у руководства страны еще один шанс и использовал его.

Ракеты с "Авангардами" встанут на боевое дежурство в 2019 году.

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