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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семья мальчика-дворника из Дербента получит квартиру

Текст: Тимур Алиев (Дербент)
Фото: Пресс-служба главы Дербента Фото: Пресс-служба главы Дербента
Фото: Пресс-служба главы Дербента

Необычная новогодняя история случилась в дагестанском Дербенте. Многодетная семья Гашимовых получит новую благоустроенную квартиру благодаря самому младшему члену семьи - девятилетнему Амиру.

"РГ" писала об этой трогательной истории. Амир каждое утро перед уроками выходил подметать городские улицы, чтобы помочь своей маме, которая работает уборщицей. В семье пятеро детей, которых Наида Гашимова растит одна. Амир - самый младший. Своей квартиры у них нет, приходится снимать неблагоустроенное жилье без удобств - на зарплату уборщицы особо не разгуляешься.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Горячей воды и ванной дома нет, купаю детей в тазу в неотапливаемом помещении. Амир из-за этого часто простужается. Старший сын страдает серьезным заболеванием, много денег уходит на лекарства. Главная мечта нашей семьи - иметь собственное жилье", - рассказала "РГ" Наида Гашимова.

Сам Амир мечтает стать военным медиком. Но, как признался мальчик, сейчас у него главная цель - как повзрослеет, найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы купить маме благоустроенную квартиру. Об этой истории узнали городские власти. Мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с Амиром и его мамой, и сообщил, что назначает мальчика своим общественным помощником.

Сегодня из Дербента пришла другая радостная новость. Как рассказал "РГ" источник в городской администрации, по распоряжению градоначальника семья Гашимовых получит новую квартиру. Сделано это будет не за счет бюджетных денег, стоимость жилья оплатит благотворитель.

"Деньги выделены, они подыскивают себе квартиру, и до Нового года должны оформить все формальности, и въехать в новое жилье", - рассказали в мэрии.

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