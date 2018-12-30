На самой "барной" улице Петербурга произошла массовая драка

В Петербурге на улице Думской произошла массовая драка. В больницу с различными травмами госпитализированы несколько человек.

Сама драка попала на камеры видеонаблюдения. Сейчас запись пристально изучают полицейские. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются, но уже известно, что инцидент произошел возле дома номер 9 по улице Думской. Один из пострадавших – посетитель бара и по изначальной версии в драке с противоположной стороны принимали участие сотрудники заведения.

Но впоследствие администрация кафе сделала заявление, что сотрудники бара с посетителями не дрались.

Улица Думская находится в самом сердце Петербурга и имеет очень сомнительную славу. Она состоит из одних только баров и ночных клубов и регулярно попадает в сводки происшествий. На днях на улице Думской был избит врач скорой помощи, который спешил на вызов к пациенту.