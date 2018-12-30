Морские буровые платформы из Крыма предложили направить в Сирию

Государственная компания "Черноморнефтегаз" занимающаяся разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Крыму и на шельфе полуострова, может направить свои морские буровые платформы к берегам Сирии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По словам крымского лидера, проект участия "Черноморнефтегаза" в разработке сирийских месторождений сейчас в стадии обсуждения. Есть частные инвесторы, заинтересованные в таком сотрудничестве.

- Обсуждаются элементы и технологии. У нас техника абсолютно новая, которая способна бурить на любых глубинах, - сказал Аксенов. - Обсуждаем совместную деятельность. В том числе есть и частные крупные игроки, которые в состоянии дать ресурс, оборотный капитал для вовлечения нас в процесс.

В октябре официальная делегация из Крыма посетила Дамаск, где обсуждался формат сотрудничества. Там же подписано соглашение о создании торгового дома "Крым-Сирия", а также совместной судоходной компании. В перспективе возможно также открытие прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем. В декабре Крым посетили представители Сирийской арабской республики для обсуждения конкретных форм сотрудничества. В Симферополе открыт офис торгового дома. Появилась информация о том, что расчеты сторон будут, скорее всего, в рублях.

"Черноморнефтегаз" - крупнейшая в Крыму нефтегазовая компания, национализированная в 2014 году. На шельфе у берегов полуострова компания разрабатывает 10 морских месторождений, семь из которых газовые, два - газоконденсатные и одно нефтяное.