В Крыму открыли новый участок трассы "Таврида"

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму. Автотранспорт может двигаться по двум полосам от Белогорска до поселка Батальное в районе Феодосии.

Это второй и третий этапы трассы, сообщил представитель генерального подрядчика строительства автобана, пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

По его словам, новый участок важен, поскольку позволит решить проблему летних пробок, возникающих в Феодосии. Прежде весь транзитный транспорт должен был следовать через город, неприспособленный для пропуска такого количества машин. В узких местах возникали пробки, сокращавшие время в пути на несколько часов. Новая трасса дает возможность не заезжать в Феодосию. По развязке у поселка Приморский машины будут объезжать город.

На открывшемся для движения участке "Тавриды" также находится самый высокий мост первой очереди трассы. Это переход через реку Мокрый Индол вблизи села Льговское. Максимальная высота опор моста достигает 15,5 метра.

Участок трассы "Таврида" на протяжении от Феодосии до Белогорска обходит стороной все населенные пункты. Это совершенно новая магистраль, удаленная от старой, привычной автомобилистам дороги. Объезд населенных пунктов позволяет избежать целого ряда проблем. Вместе с тем, на трассе могут быть и временные трудности. Пока на новом участке нет ни одной заправочной станции. Этот фактор стоит учитывать водителям, отправляясь в путь. Компания "ВАД" советует обращать внимание на дорожные знаки. Они будут подсказывать направление к ближайшим заправкам.

Кроме того, в связи с продолжающимися строительными работами, скорость движения по трассе временно ограничена 60 километрами в час. Движение возможно по одной полосе в каждом направлении. В дальнейшем скоростной режим увеличится до 90 километров в час. Накануне открылся первый участок движения по "Тавриде" от Симферополя до Белогорска.

Завтра, 31 декабря, ожидается открытие еще одного участка от Феодосии до Керчи. Таким образом, в двухполосном исполнении будет открыто движение на 190-километровом участке "Тавриды" от Симферополя до Керчи.

Вся четыре полосы трассы протяженностью 251 километр от Керчи до Севастополя будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.