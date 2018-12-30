Российские военные получат новейший ЗРК С-350 "Витязь"

В Минобороны России сообщили, что наши воздушно-космические силы впервые получат в будущем году новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Кроме того, на вооружение поступят свыше десятка комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что в 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях и в Арктическом регионе. В 2018 году с подразделениями и частями зенитно-ракетных войск проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 - с боевой стрельбой, было использовано около 500 ракет. Подготовили более двух тысяч специалистов зенитных ракетных войск.

О поступлении на вооружение первого комплекса С-350 "Витязь" ранее уже сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для войсковой ПВО. Максимальный радиус поражения целей - 60 км, максимальная высота поражения - 30 км. Комплекс предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Панцирь" установлен на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, и 12 зенитных ракет.

Напомним, в апреле Россия направила в Сирию еще одну партию "Панцирей". Они применялись при отражении нападения беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в провинции Латакия. Тогда при помощи этих систем удалось уничтожить семь дронов.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки, в том числе и летательных аппаратов, изготовленных по технологии "стелс".