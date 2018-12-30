Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассказал, что переговоры по торговой сделке с Китаем "продвигаются очень хорошо". Об этом американский лидер написал в Twitter после диалога с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам хозяина Белого дома, он провел "долгие и очень хорошие" телефонные переговоры со своим собеседником. Трамп отметил, что если торговая сделка между двумя странами будет заключена, она затронет "все спорные вопросы и темы".

Председатель КНР в свою очередь заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном в настоящее время находятся на важном этапе.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Трамп, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей. По версии СМИ, Трамп "пытался успокоить рынки", ситуация на которых в последние дни была нестабильной.

В январе следующего года Пекин посетит американская делегация, которую возглавит заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Стороны попробуют преодолеть разногласия в области торговой политики.