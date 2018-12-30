Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных

Глава британской корпорации ВВС глава Джейми Энгас написал в Twitter, что компания обратилась в МИД РФ с просьбой проверить утечку данных 44 сотрудников московского филиала. "Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота", - отметил Энгас.

Напомним, поименный список сотрудников московского бюро был опубликован на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu 25 декабря неизвестным пользователем. В публикации говорилось, что западные СМИ обнародовали список российских журналистов, а "найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда".

Организация якобы попросила российские власти расследовать это вызывающее тревогу событие. Между тем компания ранее никак не среагировала на обнародование в британской газете Times имен журналистов бюро Sputnik BBC.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова говорила, что все личные данные из опубликованного списка сотрудников доступны в соцсетях. "Разве они засекреченные? Нет. Это не так", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Также она добавила, что никаких обращений с жалобами от BBC в МИД не поступало. "Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты", - резюмировала Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле с пониманием относятся к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на соответствующие действия в отношении российских СМИ. Происходящее с российскими СМИ в Великобритании Песков назвал "абсолютно беспрецедентным, не соответствующим цивилизованным нормам.