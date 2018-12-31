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31 декабря 2018 г.

Постановление губернатора Челябинской области от 31 декабря 2018 года № 316 "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области"

Дата подписания 31 декабря 2018 г.
Опубликован 31 декабря 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Режим ЧС введен на всей территории Челябинской области

В шесть часов утра 31 декабря 2018 года в городе Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: город Магнитогорск, улица Карла Маркса, дом 164 с последующим обрушением седьмого подъезда жилого дома.

Характеристика здания: жилой многоквартирный дом, 10 этажей, двенадцатиподъездный, панельный, электрифицирован, газифицирован, 1973 года постройки, в пострадавшем подъезде 48 квартир, прописано 110 человек.

Проводится эвакуация жителей.

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций" природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести с восьми часов 31 декабря 2018 года на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

2. Для органов управления и сил Челябинской области подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установить региональный уровень реагирования.

3. Определить зону чрезвычайной ситуации улицу К.Маркса города Магнитогорска.

4. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Магнитогорска главу Магнитогорского городского округа Бердникова С.Н., руководителем аварийно-спасательных и других неотложных работ начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области Буренко Ю.Н.

Губернатор Челябинской области Б.А.Дубровский

 

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