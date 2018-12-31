Режим ЧС введен на всей территории Челябинской области

Режим ЧС введен в Челябинской области после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома 1973 года постройки на улице Карла Маркса обрушился сегодня. Разрушены 48 квартир. Четыре человека погибли. Еще четверо находятся в больнице, из них ребенок - в удовлетворительном состоянии, один из взрослых - в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В регионе будет объявлен траур. "Решение по дате будет принято после завершения спасательной операции", - сообщили в пресс-службе губернатора.