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31.12.2018 14:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Режим ЧС введен на всей территории Челябинской области

Текст: Татьяна Воробьева

Режим ЧС введен в Челябинской области после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома 1973 года постройки на улице Карла Маркса обрушился сегодня. Разрушены 48 квартир. Четыре человека погибли. Еще четверо находятся в больнице, из них ребенок - в удовлетворительном состоянии, один из взрослых - в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В регионе будет объявлен траур. "Решение по дате будет принято после завершения спасательной операции", - сообщили в пресс-службе губернатора.

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