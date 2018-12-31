Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января

Что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь "РГ" уже посоветовала . Скажем честно - планов на ночь с 31 декабря на 1 января у каналов так много, что все они даже не поместились в наш обзор. Однако общая тенденция - любимое ретро - позволила выбрать преимущественно новинки. В праздничные дни есть еще проекты, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, практически все, что покажут новогодней ночью, в дни каникул повторят еще раз. Если не успели посмотреть, не расстраивайтесь, а внимательно изучайте программу.

Самее не бывает

Премьера нового документального сериала Владимира Познера и Ивана Урганта о странах Скандинавии и Финляндии "Самые. Самые. Самые" - на Первом канале 3-5 января в 23:00. Первая серия - "Самые богатые. Нефть и рыба", вторая - "Самые богатые. Подушка безопасности", третья - "Самые богатые. Что есть норвежское".

"Главное, что я хотел бы отметить: эти народы выделяются очень высоким уровнем общественного согласия, когда вы доверяете друг другу, своим правительствам, полиции, суду. Это мощнейший фактор развития в этих странах. Еще одна характерная вещь: скандинавские народы, хотя и являются христианскими, но это лютеране, протестанты. И вот это ответвление христианства, созданное Лютером еще в ХVI веке, оно особое. Там отношение к Богу совершенно иное, абсолютно чуждое преклонению, поклонению. Там совершенно иные представления о труде, честности, порядочности. Поэтому, мне кажется, эти страны и добились таких феноменальных успехов, какую сферу ни возьми - будь то школьное образование, или равенство полов, уровень жизни, покупательная способность, развитие демократических институтов…" - говорит Владимир Познер.

Собиратели лайков

В новогодние каникулы в эфире специальные новогодние выпуски программы "Видели видео?" (3-6 января в 10:15). Ведущий Александр Смол принимает гостей - известных артистов и героев самых популярных роликов рунета. Среди них - Эвелина Бледанс, Юлия Такшина¬, Александр Носик, Вера Сотникова, Жасмин, Елена Борщева, Вячеслав Манучаров, а также чихуахуа Фунтик, лиса Аска, гусь Харвистер, соболь Умора, белка Соня, кошка Мизи, кабан Пятачок и другие.

В новогодних выпусках "Видели видео?" те, кто в уходящем году собирали миллионы просмотров и лайков, самые запомнившиеся, смешные, трогательные, мимимишные, прикольные ролики рунета, их авторы и герои.

Родственники - супергерои

Канал "Россия 1" 1 января в 22:30 устроит телепремьеру комедии "Супербобровы. Народные мстители".

Семья Бобровых скрывается в Таиланде от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть "цирковыми обезьянками" семейству явно не по душе - все хотят домой. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а ему совсем не до этого.

И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олег отправляется в Россию, где ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев!

Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Роман Курцын, Владимир Толоконников, Ирина Пегова, Даниил Вахрушев, Елена Валюшкина, Софья Мицкевич.

Маленький гигант большого смеха

Его эстрадных персонажей можно цитировать бесконечно. Вот только студент кулинарного техникума давно стал достоянием истории - в веселой компании с попугаем-правдорубом, женой бойца невидимого фронта и другими народными героями.

Почему Геннадий Хазанов больше не выступает на эстраде и чем его манит театр? Об этом он сам расскажет в новом документальном фильме канала "ТВ Центр" "Геннадий Хазанов. Лицо под маской" 1 января, в 23:00.

В чем секрет невероятного успеха его странных, временами тихих, затюканных, а порой и весьма задиристых героев? За что КГБ и лично товарищ Чебриков лишили Хазанова возможности выступать на эстраде? Какой ценой ему дался практически невозможный транзит - с эстрады на театральные подмостки?

В фильме участвуют: Геннадий Хазанов, Олег Басилашвили, Леонид Якубович, Александр Калягин, Лев Лещенко, Николай Досталь, Инга Оболдина, Мария Аронова и другие.

Формула Фарады

К 85-летию Семена Фарады 3 января в 09:45 канал "ТВ Центр" покажет новый документальный фильм "Семен Фарада. Непутевый кумир", посвященный памяти любимого артиста.

Семен Фарада - маленький необычный человек, обладавший чаплиновским даром видеть смешное в трагическом и трагическое в смешном. И 31 декабря состоялась премьера его самого известного фильма - "Формула любви". У него все было не как у людей. Ни в одном театральном институте никогда не учился - зато окончил престижную "Бауманку". Инженер-механик по котельным установкам... Звучит серьезно! Но что бы ни произносил этот дипломированный технарь, люди покатывались со смеху.

Его поступки нередко вызывали недоумение. Он со страстью строил дачу - а достроив, туда не приезжал... Обожал машины... Мог позволить себе любую - и никогда не предавал свои старенькие "Жигули"... Многие считали его непутевым, а он просто любил весело жить.

Подкосила Семена смерть друга - Григория Горина. На следующий день после похорон у Фарады случился инсульт. Он уходил тяжело, но все равно шутил, называя себя "долгоиграющим больным".

Участники фильма: Марина Полицеймако, Михаил Полицеймако, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко, Марк Захаров, Валентин Смирнитский, Валентина Талызина, Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян, Марк Розовский, Всеволод Шиловский, Александр Лойе.

Дневник Юрия Нагибина

Он выпускал по три книги в год и не получил ни одной литературной награды. Фильмы по его сценариям становились лидерами кинопроката, а он считал эту работу халтурой. Он был одним из богатейших людей в СССР, гулякой и ловеласом и при этом ухитрился не вступить в партию. И лишь опубликованный посмертно дневник открыл страшную тайну писателя, заодно став вершиной его творчества.

Сложным отношениям мастера слова с властью, женщинами и материальным миром посвящен новый документальный фильм "Юрий Нагибин. Двойная игра", который канал "ТВ Центр" покажет 3 января, в 22:55.

Юрий Нагибин - писатель, признанный при жизни классиком, светский лев и завсегдатай московских ресторанов. Казалось, он идет по жизни, как ледокол, - ничего не замечая, ничего не боясь… И даже самые близкие друзья не подозревали, сколько скелетов ждут своего часа в шкафах его кабинета. И какие душераздирающие, горькие до боли, а порой и постыдные драмы хранит его тайный дневник.

Масштаб личности Юрия Нагибина станет яснее благодаря свидетельствам его знакомых и коллег по писательскому цеху. Авторы фильма пригласили к разговору писателей Дениса Драгунского, Виктора Ерофеева, Юрия Полякова и Викторию Токареву, журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе, поэта и философа Константина Кедрова. Телезрители увидят редкие архивные кадры, запечатлевшие Нагибина, и, конечно, с экрана прозвучат цитаты из того самого тайного дневника.

Венский вальс

1 января в 13:15 зрителей канала "Россия-Культура" ждет традиционная прямая трансляция из Вены. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который проходит в Вене в первый день наступившего нового года и транслируется в 100 странах мира, на этот раз проведет немецкий дирижер Кристиан Тилеманн.

Музыкальная основа программы - произведения семьи Штраусов. Танцевальные номера представят солисты Венского государственного балета. Концерт сопровождают видеокартины, а в антракте будет показан фильм, специально снятый для новогоднего концерта.

А 1 января в 19:25 в эфире канала "Цирк будущего". Этот ежегодный Международный фестиваль, основанный в 1977 году, собирает лучших мастеров жанра со всего света. Среди участников есть и российские артисты. Акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры представляют на суд международного жюри и зрителей новые оригинальные номера.

Борьба с вирусом

4 января на видеосервисе START состоится премьера новых серий мистического триллера "Лапси". Всего подписчики смогут увидеть восемь новых эпизодов, по одному в неделю. Начало сезона уже доступно для просмотра.

В центре истории - вирусологи Вера Бойко (Мария Машкова) и Николай Романов (Даниил Воробьев), которых связывает непростое прошлое. Коллеги отправляются в совместную эпидемиологическую разведку, где в поисках источника атипичного вируса обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. Когда лихорадка отступает, они оказываются на странном острове Сариола, где жители поклоняются таинственному богу Лапси. Ученые пытаются разгадать тайну острова, разобраться в своих отношениях и найти способ вернуться домой.

В новых сериях "Лапси" главные герои продолжат искать путь с острова - и друг к другу. Их общее прошлое, отягощенное расставанием, не дает забыть взаимные обиды. Тем большим соблазном для Николая становится влюбленная в него Вдова (Диана Пожарская), готовая избавить его от всех тревог и болезненных воспоминаний. Вера и Николай, чьи претензии друг к другу за время на Сариоле только увеличились, не забывают, что они здесь ради вакцины, которая спасет людей на большой земле от смертельного вируса. И ради разгадки тайны Лапси.

Кстати, "Лапси" - первый оригинальный сериал видеосервиса START. Премьера состоялась 9 февраля 2018 года. Мистический триллер участвовал в 2018 году в фестивале Series Mania в Лилле и Мельбурне в программе International Panorama, а также победил во время Series Battle (параллельный сеанс эпизодов двух сериалов, победившим считается тот, на котором останется больше зрителей) на фестивале "Пилот".

Сериальный марафон

31 декабря на Paramount Comedy стартует традиционный марафон из 20 лучших эпизодов года по мнению зрителей: в их числе самые смешные серии "Детства Шелдона", главной комедийной премьеры года, а также ситкомов "Трудности ассимиляции", "Мамаша", "Голдберги" и "Просто нет слов". Эфир начнется в 16.00.

А первую премьеру в 2019 году Paramount Comedy представит сразу после полуночи в 00:05: в эфир выйдут все серии 13 сезона сериала "В Филадельфии всегда солнечно". Зрители узнают о новых приключениях компании друзей, владеющей ирландским пабом в центре самого опасного квартала Филадельфии. В новом сезоне в пятерке главных героев происходят изменения: место Денниса занимает девушка по имени Синди.

С 1 по 4 января в эфире Paramount Comedy - марафон двух ситкомов: утром на телеканале покажут сериал "Бывает и хуже", историю о самой забавной американской семье, а вечером шестой и седьмой сезон "Теории большого взрыва".

В разгар новогодних праздников, 6 января, зрители увидят целиком четвертый сезон ситкома "Бруклин 9-9", рассказывающего о нью-йоркских полицейских, постоянно попадающих в курьезные ситуации - он на экранах с самого утра и до вечера.

Марафоны "Бывает и хуже" и "Теории большого взрыва" на Paramount Comedy с 1 по 4 января, с 8:05 и с 18:05 соответственно. "Бруклин 9-9" в эфире в воскресенье, 6 января, с 10:10.

Автомобилисты, пираты и технари

Днем в праздники на телеканале Spike зрителей ждет марафон специальных эпизодов легендарной британской телепередачи Top Gear, посвященных путешествию троицы ведущих в экзотические страны. В 19:15 любимое шоу автомобилистов всего мира сменят пираты: в вечернем эфире Spike марафон сериала "Черные паруса".

Марафоны шоу "Топ Гир" и сериала "Черные паруса" на Spike с понедельника, 31 декабря, по субботу, 6 января, с 15:30 и с 19:15 соответственно.

Под занавес новогодних каникул (с 7 января по будням в 20:10) на Spike запланирована первая в этом году ТВ-премьера: второй сезон драмы "Стартап", рассказывающей о самой горячей теме последних лет в мире финансов и технологии - криптовалютах. В главных ролях звезда сериалов "Шерлок" и "Фарго" Мартин Фриман, Адам Броди ("Лига", "Мистер и миссис Смит"), Эди Гатеги ("Люди Икс: Первый класс", "Сумерки"), а также Отмара Марреро ("Грейсленд").

Важно

С Рождеством!

Первый канал представляет прямую трансляцию Рождественского богослужения из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Рождество Христово!" в эфире 6 января в 23:00. Комментировать трансляцию будет профессор Московской духовной академии А.К. Светозарский.