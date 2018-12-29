Как с пользой встретить Новый год у телеэкрана

Сориентироваться трудно, выбор сделать тем более: много телеканалов, новогодние эфиры в интернете, и все борются за внимание зрителя. "РГ" подробно писала о том, что предлагают на Новый Год каналы-гиганты, Первый канал и "Россия 1", а в той подборке - краткий гид по остальным каналам и их проектам. Все, чтобы облегчить ваш выбор. С Новым годом!

31 декабря НТВ пригласит всех телезрителей включиться в новогодний "Квартирник НТВ у Маргулиса", на котором выступят "незваные", но очень желанные гости. Музыканты, которых не пригласили на "голубые огоньки" других каналов, устроят вечеринку, где не будет места попсе и гламуру. На рок-квартирнике с живым звуком соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: Гарик Сукачёв, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, "Чайф", "Крематорий", "Мельница".

Также хозяин квартирника распахнёт двери для новых лиц - Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters, Animal ДжаZ исполнят композиции в жанре битбокс, джипси-фолк-рок, хард-рок.

Некоторые звёздные гости не только отправятся к Маргулису целыми семьями, но и выйдут на сцену вместе с домочадцами. В новогоднюю ночь с рок-звёздами споют популярные артисты Андрей Мерзликин, Дмитрий Харатьян, Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин.

Гости праздника соберутся в неожиданные дуэты. Например, Алёна Свиридова споёт с Пауком, группа "Би-2" исполнит песню вместе с нейромонахом Феофаном, Jukebox Trio выступят с оркестром волынщиков, и к ним присоединится легендарный Борис Гребенщиков.

Также НТВ представляет шоу "Новогодний миллиард", в прямом эфире которого состоится главный розыгрыш года. В первый день Нового года самая народная семейная игра "Русское лото" разыгрывает невероятные призы.

31 декабря в 23:00 "ТВ Центр" подаст своим телезрителям "главное праздничное блюдо" - "Новый год в прямом эфире". Канал стал первооткрывателем работы в этом формате и радует своих телезрителей из года в год.

Итак, тем, кто не любит сидеть дома и предпочитает встретить 2019 год в компании артистов под зимним ночным небом, стоит отправиться на Поклонную гору - именно там пройдут праздничный концерт и салют - все это можно увидеть своими глазами. Ну а тем, кто любит домашнюю обстановку или тем, кто находится за тысячи километров от Москвы, нужно всего лишь вовремя включить "ТВ Центр".

Анна Семенович, Стас Пьеха, Анна Плетнева, Юлианна Караулова, Жасмин, Джиган, Трофим, Валерий Сюткин, Денис Майданов, Александр Розенбаум, группы "Бурито", "Чи-Ли" и многие другие создадут праздничную атмосферу новогодней ночи.

Кроме трансляции концерта с Поклонной горы, можно увидеть включения из студии канала и с других праздничных точек столицы - с Манежной площади, ГУМ-ярмарки, Никольской улицы, Театральной площади.

В 23.30 на ТВ Центре - новогоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина.

31 декабря в 22:45 на СТС праздничное "Шоу "Уральских пельменей" с программой "Страна Гирляндия". Обладатели ТЭФИ покажут, как в нашей стране к Новому году готовятся не только люди, но и животные. Так, предприимчивые зайцы обменивают ёлки на капусту.

В то время как российские кинотеатры будет покорять финальная часть франшизы "Ёлки Последние", СТС покажет, с чего началась история, фильмы которой посмотрели 145 миллионов человек.

Так, сразу пять частей "Ёлок" поздравят зрителей с Новым годом, в том числе всероссийская телепремьера "Ёлки Новые" с участием Дмитрия Нагиева и Елены Яковлевой (31 декабря в 21:00).

С 31 декабря по 8 января ТНТ покажет в эфире праздничные выпуски развлекательных шоу, традиционный новогодний караоке-баттл и супермарафоны самых хитовых проектов телеканала.

Телеканал "МИР" и ансамбль Росгвардии сняли клип на песню Джорджа Майкла "Last Christmas". Зрители смогут увидеть клип в новогоднюю ночь. Съемки проходили на ГУМ-катке.

31 декабря, начиная с 13-30 и до полуночи, канал ТВ-3 проведёт марафон шоу "Всё, кроме обычного", созданного Comedy Club Production при участии известного во всём мире иллюзиониста, призёра международных конкурсов фокусников в Европе и США Александра Муратаева.

ТВ-3 покажет лучшие выступления фокусников из России, Германии, Казахстана, Украины и других стран, которые в уходящем году смогли поразить жюри шоу - певиц Ольгу Серябкину и Юлианну Караулову, певца Тимура Родригеза, а также участников шоу "Однажды в России" Азамата Мусагалиева и Ольгу Картункову. Вести "Всё, кроме обычного" будут комик Михаил Кукота и актриса Юлия Топольницкая.

В 21:00 в эфире ТВ-3 стартует финал шоу, а в 22-30 - специальный новогодний выпуск, в котором фокусники будут удивлять своим мастерством звёзд канала ТВ-3 и его проектов. В числе специальных гостей новогодней ночи будут актёры Юлия Франц, Марта Тимофеева, Артём Сучков, Анастасия Попова ("Гоголь"), Константин Давыдов, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева, Анвар Халилулаев, Илья Щербинин ("Чернобыль. Зона отчуждения"), Лукерья Ильяшенко, Сергей Годин ("Аванпост"), Аскар Ильясов ("Мёртвое озеро"), Александра Никифорова ("Анна-детективъ"), а также экстрасенсы Татьяна Ларина, Фатима Хадуева ("Дневник экстрасенса"), Аида Мартиросян, Дардо Кусто ("Человек-невидимка") и многие другие.

На канале "Россия-Культура" вечером 31 декабря программа "Романтика Романса" - праздничный гала-концерт с участием Екатерины Гусевой, Евгения Кунгурова, Валерии Ланской, Дмитрия Харатьяна, Леонида Серебренникова, Сергея Волчкова, групп "Кватро" и "VIVA" и других.

31 декабря в 00:00 - гала-концерт в честь Лучано Паваротти в амфитеатре Арена ди Верона. Концерт продолжает знаменитую серию "Паваротти и друзья". На сцене - мировые знаменитости Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, а также звёзды эстрады и классической музыки: Дзуккеро, Андреа Бочелли, Анжела Георгиу, Эрос Рамазотти.

Общественное телевидение России совместно с "Геликон- опера" представят красочный Бал в новогоднюю ночь специально для зрителей канала сразу после поздравления Президента России.

31 декабря на РЕН ТВ начнётся телевизионный марафон "25 часов суперхитов", который будет продолжаться нон-стоп больше суток с перерывом только на бой курантов и поздравление президента. Всё это время можно будет отмечать Новый год под песни всех поколений, которые были исполнены на фестивале "Легенды Ретро FM" и без которых не обходится ни один большой праздник в стране. Юрий Антонов, Boney M, Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Юрий Шатунов, Ace Of Base, София Ротару, Al Bano, Валерий Леонтьев, Ottawan, Михаил Боярский, Ricchi e Poveri и многие другие суперзвёзды помогут создать праздничную атмосферу и встретить 2019 год.

Вполне возможно, что эта не имеющая аналогов 25-часовая программа войдёт в историю. Канал РЕН ТВ подал заявку в Книгу рекордов России на регистрацию "самого длинного музыкального телевизионного марафона выступлений российских и мировых звёзд". За эфиром будет следить специальная экспертная комиссия, которая опубликует результаты в первый рабочий день января. Также РЕН ТВ запустит оригинальный караоке-флэшмоб: чтобы принять в нём участие, во время марафона нужно будет подпевать любимому исполнителю, записывать себя на видео и выкладывать в социальные сети с хэштегами #музыкальныймарафонрентв, #легендыретроfm и #книгарекордовроссии. Лучшие видео будут выложены на официальных страницах телеканала. А участник, который наберёт наибольшее количество лайков, получит специальный приз.

На Пятом канале - с 09:55 до 17.00 - сразу 5 серий культового криминального детектива времен СССР "Место встречи изменить нельзя", который снял по мотивам романа Вайнеров "Эра милосердия" легендарный Станислав Говорухин.

А с 17:00 и до утра, прямо к праздничному столу - Супердискотека 90-х: "Руки вверх", Юля Волкова ex-t.A.T.u., Дискотека Авария, "Рок-острова", Шура, Klubbheads, Юлия Беретта (ех. Стрелки), "Отпетые мошенники", "Вирус", Оксана Ковалевская, группа "Краски" и многие другие.

31 декабря зрителей канала "Ю" ждет праздничный стол вместе с героинями новогодних выпусков реалити "Моя свекровь - монстр", танцы под хиты группы "Руки Вверх!" В праздничные дни зрители увидят марафоны самых популярных проектов канала. Напомним, что "Моя свекровь - монстр" - реалити, в котором 5 свекровей и их 5 невесток сражаются за звание лучших хозяек - в данном случае новогоднего ужина и крупный денежный приз. Ради победы им придется усмирить свои разногласия и стать одной командой. Оценивать старания кулинарного дуэта будут свекрови-конкурентки.

Самые популярные проекты канала это - марафон эпичных и забавных видео со свинками в программе "Свин-парад" и ролики про смешных котиков в проекте "Кот-парад" (1 января).

2 и 3 января - марафон развлекательного проекта "Обмен женами", в котором две героини на неделю поменяются квартирами, мужьями и детьми. 4 января - марафон популярного реалити "Мама дорогая!", в котором свекровь и теща на неделю поменяются квартирами, чтобы узнать, в какую семью отправится жить их дети после свадьбы.

5 и 6 января - марафон программы "Моя свекровь - монстр".

7 и 8 января - марафон шоу "Папа попал" о перевоспитании нерадивых отцов.

На ТНТ-4 будет "Прожарка", 31 декабря в 23.00 - "Прожарка Брюса Уиллиса", которая продолжится после поздравления Президента. В 00:40 - "Прожарка Юрия Дудя", в 01:40 - "Прожарка Руслана Белого", в 02:40 - "Прожарка Гарика Мартиросяна", в 03:40 - "Прожарка Ольги Бузовой" и так далее - до утра.

Социальная сеть "Одноклассники" впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Шоу будет называться "Настоящий Новый год" и - уже по традиции - даст возможность зрителям самим определить программу главной ночи года. Посмотреть шоу можно будет также на телеканале "МИР", потенциальная аудитория которого - 155 млн человек. Увидеть шоу смогут не только зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Шоу "Настоящий Новый год" начнется 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет в официальной группе соцсети "Все ОК" на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в приложениях на iOS и Android, в приложении "ОК Видео".

"Яндекс" совместно с производителем телеконтента "Красный квадрат" готовит собственное новогоднее шоу. Также в сервисе "Яндекс.Эфир" появился телеканал "Новогодний" с праздничными фильмами и мультфильмами - "Карнавальная ночь", "Ирония судьбы", "Елки" и так далее.

Зрителей новогодней программы "Яндекса" ждут ток-шоу, стендапы, праздничные киноновеллы и дискотека. Вести программу будет Саша Спилберг, Ирина Чеснокова и Илья Соболев. Среди гостей - Катя Клэп, Ида Галич, Вера Брежнева, Ольга Серябкина и другие артисты. Пользователи также смогут отправлять в эфир виртуальных дедов морозов, мандарины и другие эмодзи.

Праздничное шоу и новогодний канал покажет сервис "Яндекс.Эфир", который доступен на сайте yandex.ru и в приложении "Яндекс". Зрители могут смотреть их на компьютерах, мобильных устройствах и умных телевизорах Samsung.

Кстати

СТС KIDS запустил новогодний сайт Кубокота из проекта "Развлечеба". Вместе с любимым котиком на сайте дети смогут узнать, как празднуют Новый год в разных уголках планеты, посмотрев мультфильмы, сыграть в познавательную игру "Кубокот и Новый год: Мировое Муррне", состоящую из 19 заданий и побороться за призы.