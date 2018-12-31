Евгений Зиничев и Вероника Скворцова прибыли в Магнитогорск

Главы МЧС и Минздрава России Евгений Зиничев и Вероника Скворцова прибыли первым бортом МЧС в Магнитогорск и выдвинулись на место трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте министры примут решения, что делать дальше с пострадавшими и оставшимися без крова. Пока операция идет по заранее хорошо отработанному сценарию, которые регулярно отрабатываются на многочисленных регулярных учениях.

С прибытием главы МЧС могут быть внесены коррективы в ход работ. Дело в том, что сейчас многое зависит от проведения исследования диагностическим комплексом "Струна". Прибор уже доставили из Екатеринбурга. С его помощью спасатели должны решить, есть ли риск дальнейшего обрушения смежных подъездов.

Рисковать российские спасатели привыкли и ни на минуту не прерывают разбор завалов, но, поскольку ночью температура может опуститься по прогнозам до минус 25 градусов, надо спешить - чрезмерный риск должен быть исключен во избежание дальнейших жертв на этот раз уже среди сотрудников МЧС.

На очередном селекторном совещании в национальном антикризисном центре МЧС заместитель главы МЧС Павел Барышев подвел промежуточные итоги. По данным спасателей, установлена судьба 52 человек, из них 4 погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения. 28 человек вышли на связь и сообщили, что в момент трагедии не находились дома. 4 человека госпитализированы, 8 - получили амбулаторную помощь.

Общежитие горно-спасательного института готово к приему спасателей, вылетевших в Магнитогорск, в ближайших школах будут размещены эвакуированные жильцы. Более 100 звонков поступило на горячую линию МЧС в Магнитогорске.

"Наша задача - провести аварийно-спасательные работы в максимально короткие сроки, так как низкая температура не дает повод для раздумий, - сказал Барышев. - Необходимо предусмотреть работу детских комнат, социальных служб и организовать горячее питание, а также оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и их родственникам".