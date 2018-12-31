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31.12.2018 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Газовое оборудование обрушившегося дома в Магнитогорске проверили в марте

Текст: Ирина Жандарова

Плановое техническое обслуживание газового оборудования дома номер 164 по ул. К.Маркса в Магнитогорске, в котором утром 31 декабря произошел взрыв газа, специалисты провели в марте 2018 года. Об этом со ссылкой на данные ГЖИ Челябинской области "Российской газете" сообщили в Минстрое России.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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"По поручению главы Минстроя России Владимира Якушева, в Магнитогорск вылетел заместитель министра Дмитрий Волков", - отметили в министерстве.

На месте ЧС специалисты местного стройтехнадзора проведут комплексное обследование несущих конструкций соседних к разрушенному подъезду секций жилого дома, что позволит определить несущую способность сохранившихся конструкций здания и возможность эксплуатации их в дальнейшем.

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме в Магнитогорске около 6 часов утра. Произошло обрушение перекрытий одного подъезда с третьего по 10 этаж. По информации правительства Челябинской области, остается неизвестной судьба 79 человек.

Экономика Отрасли Нефть и газ Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минстрой Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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