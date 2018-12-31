Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил о ситуации в Магнитогорске президенту Владимиру Путину. Он рассказал по телефону, какие меры приняты для спасения людей и помощи пострадавшим от взрыва в жилом доме, сообщили в понедельник в правительстве региона.

"Губернатор сообщил, что работы по спасению людей и ликвидации ЧС будут вестись круглосуточно, решается вопрос освещения площадки в темное время суток. Глава государства Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев заверили, что правительство России окажет всю необходимую поддержку", - сообщил официальный телеграмм-канал "Молнии Дубровского".

Как уже сообщала "РГ", в пострадавшем от взрыва бытового газа подъезде жилого дома по проспекту Карла Маркса проживало 120 человек. По последним данным, спасателям дали о себе знать 53 жильца. Пятеро госпитализированы. Известно о четверых погибших. Таким образом, информации примерно о половине пострадавших пока нет.

В Магнитогорске введен режим ЧС регионального уровня, в городе наращивается группировка МЧС. В ближайшее время на помощь местным спасателям прибудут еще более 500 сотрудников чрезвычайного ведомства.

Аварийно-спасательные работы осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, после чего их обследуют кинологические расчёты.