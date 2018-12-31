В Магнитогорске после обрушения дома объявлен режим ЧС

В Магнитогорске объявлен режим режим чрезвычайной ситуации. Штаб возглавил губернатор региона Борис Дубровский. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

Сегодня в шесть утра из-за взрыва бытового газа (предположительно - на втором этаже) обвалился подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. 48 квартир разрушены. На данный момент четыре человека, включая ребенка, извлечены из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава РФ Максима Радецкого.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Техника предоставлена и муниципалитетом, и коммунальными службами, на месте работают спасатели, поисковые собаки, медики, правоохранительные органы.

По информации руководителя нештатной пресс-службы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураева запасов крови в медицинских учреждениях достаточно, в случае необходимости забора крови у добровольцев, эта информация будет опубликована в СМИ.

"Пострадавших готовы принять городские больницы номер 1, 2, 3, медсанчасть и детская больница. Двое жильцов дома находятся в 3 и 1 больнице в нетяжелом состоянии", - говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось о троих погибших. Всего в рухнувшем подъезде прописано 110 человек, судьба 79 жильцов сейчас выясняется.

Региональный Минздрав сообщил, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной. Сил и средств для помощи пострадавшим достаточно. "Велик риск появления мошенников, спекулирующих на происшествии в Магнитогорске. Заверяем, что никаких денег на лечение не требуется", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Работает телефон "горячей линии" МЧС - 8 (351) 239-99-99. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Областная прокуратура также начала проверку обстоятельств трагического происшествия.