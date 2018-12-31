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31.12.2018 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске после обрушения дома объявлен режим ЧС

Текст: Татьяна Воробьева

В Магнитогорске объявлен режим режим чрезвычайной ситуации. Штаб возглавил губернатор региона Борис Дубровский. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

Сегодня в шесть утра из-за взрыва бытового газа (предположительно - на втором этаже) обвалился подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. 48 квартир разрушены. На данный момент четыре человека, включая ребенка, извлечены из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава РФ Максима Радецкого.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Техника предоставлена и муниципалитетом, и коммунальными службами, на месте работают спасатели, поисковые собаки, медики, правоохранительные органы.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Магнитогорске при обрушении подъезда в жилом доме погибли трое

По информации руководителя нештатной пресс-службы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураева запасов крови в медицинских учреждениях достаточно, в случае необходимости забора крови у добровольцев, эта информация будет опубликована в СМИ.

"Пострадавших готовы принять городские больницы номер 1, 2, 3, медсанчасть и детская больница. Двое жильцов дома находятся в 3 и 1 больнице в нетяжелом состоянии", - говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось о троих погибших. Всего в рухнувшем подъезде прописано 110 человек, судьба 79 жильцов сейчас выясняется.

Региональный Минздрав сообщил, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной. Сил и средств для помощи пострадавшим достаточно. "Велик риск появления мошенников, спекулирующих на происшествии в Магнитогорске. Заверяем, что никаких денег на лечение не требуется", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Работает телефон "горячей линии" МЧС - 8 (351) 239-99-99. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Областная прокуратура также начала проверку обстоятельств трагического происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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