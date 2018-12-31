СК назвал приоритетную версию причины взрыва в Магнитогорске

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту обрушения квартир в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. "Следствие рассматривает все возможные версии, приоритетной является взрыв бытового газа", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, где сегодня в шесть утра в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд в девятиэтажке. Из-под завалов живыми извлечены десять человек, среди них - ребенок. По данным областных властей, погибли двое взрослых и ребенок.

В Магнитогорск прибудет глава МЧС Евгений Зиничев. Так же в город направляются министры здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Челябинской области Сергей Приколотин. Они на месте будут координировать организацию медицинской помощи.

В Магнитогорск перебросят необходимое количество комплектов белья, кроватей и матрацев. "Нужно временно разместить 300 человек из пострадавшего дома, для этого готовится общежитие", - цитирует пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. "Работает телефон "горячей линии" 8 (351) 239-99-99. Организована работа пяти психологов МЧС области", - передает пресс-служба главка.