Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.

"Прописано в этом подъезде 110 человек, из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным информации нет", - цитирует ТАСС замгубернатора Челябинской области Олега Климова.

Напомним, в результате взрыва бытового газа рухнули перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждено 48 квартир. Из-под завалов извлекли мужчину, женщину и ребенка. Эвакуированы жители 6 и 8 подъездов.

"По последним данным, медики приняли 12 человек. Четыре пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального Минздрава.

"На месте работают 10 карет "скорой помощи", в пунктах временного размещения также работают медицинские бригады. Для эвакуированных в школах номер 5 и 14 развернули пункты временного размещения, с организацией горячего питания", - сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Работает телефон "горячей линии" 8 (351) 239-99-99. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Областная прокуратура также начала проверку обстоятельств трагического происшествия: ведомство даст оценку законности и качеству обслуживания газовой службой внутридомового оборудования.