Девятиэтажку на улице Карла Маркса, где сегодня утром обрушился один из подъездов, проверять на прочность и безопасность с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела-П".

"Министерству строительства и инфраструктуры поручено обеспечить направление в зону ЧС необходимого количества инженерной техники. МВД Челябинской области - организовать оцепление и обеспечить общественный порядок на месте, министерству социальных отношений - организовать выделение финансовой помощи пострадавшим", - доложили в МЧС об итогах экстренного заседания комиссии.

Напомним, из-за взрыва бытового газа (предположительно - на втором этаже) обвалился подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. По данным ФСБ причиной взрыва стал именно бытовой газ - другие версии не рассматриваются.

48 квартир разрушены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора, по состоянию на 13.00 известно, что в подъезде прописано 111 человек, 9 жильцов снимали квартиры: итого - 120 человек. "Известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано (в том числе семеро детей), госпитализировано четверо (в том числе - двое детей), 28 человек вышли на связь", - рапортуют региональные власти.

Губернатор Борис Дубровский в интервью телеканалу "Вести" рассказал, что сил и средств достаточно - завалы разбирают, людей из соседних подъездов вывели, организован оперативный штаб, работают специалисты медицины катастроф.

"Семьям будет оказана всесторонняя помощь: у нас есть маневренный жилой фонд в Магнитогорске и в области в целом. Рассматриваем возможность покупки квартир для переселения тех, кто потерял единственное жилье", - сообщил глава региона.

В главном управлении МЧС России по Челябинской области работает телефон "горячей линии": 8 (351) 239-99-99.