Новости

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске 18:39
Главные темы "Родины" 2018 года в фотографиях 18:38
Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске смогут 1 января забрать вещи 18:28
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске 18:00
В Риме новогодняя ночь пройдет без фейерверков 17:51
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 17:47
Глава МЧС доложил президенту об угрозе обрушения дома в Магнитогорске 17:26
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев 17:17
МЧС попросило выйти на связь жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске 16:55
В возрасте 95 лет умер легендарный деятель индийского кино Мринал Сен 16:47
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечту с елки желаний 16:37
Глава СКР Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск 16:35
В Симферополе на минаретах Соборной мечети закрепили полумесяцы 16:35
В Магнитогорске приземлился второй Ил-76 МЧС России 16:30
Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС в Магнитогорске 16:30
Жителям Донбасса увеличат срок пребывания в РФ до 180 дней 16:23
Церковный штаб помощи создан на месте обрушения дома в Магнитогорске 16:11
Умер вокалист группы Walk off the Earth "Бородач" 16:10
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске 16:02
Скворцова провела в Магниторске консилиум по пострадавшим от взрыва 15:58
Столичные спасатели прибыли в Магнитогорск 15:52
Саша Савельева прояснила свое будущее в группе "Фабрика" 15:35
Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске 15:33
Мирные переговоры с делегацией талибов прошли в Иране 15:22
МИД РФ: Посольство США своевременно уведомили о задержании американца 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 18:39
Рубрика: Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Текст: Тимофей Борисов

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Фото: Илья Московец/ТАСС
Губернатор: Семь детей могут быть под завалами в Магнитогорске

Это те люди, которые числятся прописанными в обрушившемся утром подъезде. Они не обязательно могут находиться под завалами. Часть наверняка уехала на праздники в гости. Но спасателям надо точно знать, скольких человек еще предстоит откопать. А потому в МЧС просят как можно быстрее связаться по горячей линии тех, кто числится в списках.

Напомним, что в Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд в многоэтажке. Президент РФ Владимир Путин, прибыв на место происшествия, поручил организовать комиссию по ликвидации последствий взрыва. К работе будут подключены все необходимые ведомства. В настоящий момент под завалами могут оставаться более 30 человек, в том числе семеро детей.

Список пропавших без вести - часть 1

Список пропавших без вести - часть 2

Список пропавших без вести - часть 3

Список пропавших без вести - часть 4

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Взрывы газа в домах Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал помянуть жертв трагедии в Магнитогорске в новогоднюю ночь
Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания