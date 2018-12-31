МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Это те люди, которые числятся прописанными в обрушившемся утром подъезде. Они не обязательно могут находиться под завалами. Часть наверняка уехала на праздники в гости. Но спасателям надо точно знать, скольких человек еще предстоит откопать. А потому в МЧС просят как можно быстрее связаться по горячей линии тех, кто числится в списках.

Напомним, что в Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд в многоэтажке. Президент РФ Владимир Путин, прибыв на место происшествия, поручил организовать комиссию по ликвидации последствий взрыва. К работе будут подключены все необходимые ведомства. В настоящий момент под завалами могут оставаться более 30 человек, в том числе семеро детей.

Список пропавших без вести - часть 1

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Список пропавших без вести - часть 4