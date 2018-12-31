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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медведев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, сообщает ТАСС.

Газовое оборудование обрушившегося дома в Магнитогорске проверили в марте

"Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске", - заявили в пресс-службе правительства.

Напомним, что в результате взрыва обрушился один из подъездов девятиэтажки, уничтожены 48 квартир. На место происшествия прибыли главы МЧС и Минздрава России.

К часу дня была известна судьба 52 человек: четверо погибли, 16 эвакуированы (в том числе семеро детей), госпитализированы четверо (в том числе двое детей), 28 человек вышли на связь.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрывы газа в домах Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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