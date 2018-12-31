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31.12.2018 13:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске

Текст: Екатерина Призова

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.

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Разрушены перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, уничтожены 48 квартир. Министра МЧС лично осмотрел поврежденный дом. Здание проверят с помощью специального диагностического комплекса, чтобы определить устойчивы ли конструкции, не представляют ли огни опасности для людей.

На месте происшествия, несмотря на угрозу обрушения, продолжаются поисково-спасательные работы. В подъезде прописано 111 человек, и 9 жильцов снимали тут квартиры (итого - 120 человек). В часу дня была и известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано (в том числе семеро детей), госпитализировано четверо (в том числе - двое детей), 28 человек вышли на связь.

Глава Минздрава РФ вместе с региональным министром Сергеем Приколотиным будут на месте будут координировать организацию медицинской помощи пострадавшим уральцам. Больницы готовы принять пострадавших, нехватки крови для переливания нет.

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