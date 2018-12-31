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31.12.2018 16:10
Рубрика: Власть

Посол РФ назвал Россию и Сербию стратегическими партнерами

Текст: Александр Борисов (Белград)
Посол Российской Федерации в Белграде Александр Чепурин подготовил авторский текст для издания Politika, в котором резюмировал российско-сербское взаимодействие в 2018 году и раскрыл детали предстоящего в январе 2019 года визита президента РФ Владимира Путина в Сербию.
Посол России в Сербии Александр Чепурин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Посол России в Сербии Александр Чепурин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Посол России в Сербии Александр Чепурин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

"Ожидаю согласование позиций по широкому кругу вопросов, подписание многочисленных двусторонних документов, интенсификацию дальнейшего сотрудничества. Большинство сербов с особым уважением относится к Владимиру Владимировичу Путину. Со временем эти добрые чувства только усиливаются, что является залогом успешности предстоящего визита и дальнейшего развития братских отношений между нашими народами", - отмечает посол.

Дипломат указывает, что Россия оказывала и продолжит оказывать в дальнейшем поддержку Сербии в защите ее суверенитета и территориальной целостности в рамках косовского урегулирования. Кроме того, по его словам, экономическое сотрудничество между Сербией и Россией набирает обороты.

Фото: Константин Завражин/РГ
Президент Сербии: Визит Владимира Путина в Белград станет знаковым событием

"Акцент будет сделан на развитии взаимодействия в инновационных областях, таких как применение "мирного атома", информационных технологий, - отмечает он. - Продолжится реконструкция железных дорог Сербии, модернизация подземного хранилища газа "Банатский двор", строительство газопровода Болгария-Сербия-Венгрия. Существует реальная возможность усилить сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности путем организации совместных производств".

Посол напомнил, что в 2018 году Россия и Сербия отметили 180-лет со дня установления дипломатических отношений, а в 2019 году предстоит отпраздновать 85-ю годовщину освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

"У нас богатая повестка дня. Россия и Сербия не дружат "против кого-то". Мы продолжим совершенствование нашего стратегического партнерства, осваивая новые просторы для улучшения благосостояния народов России и Сербии. Должны ли мы быть в этом успешными? У нас нет других вариантов", - подчеркнул Александр Чепурин.

Поздравление Владимира Путина

В новогоднем поздравлении на имя президента Сербии Александра Вучича глава России, отметив "динамичное развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства, выразил уверенность в том, что предстоящая встреча в Белграде послужит дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Сербией в самых различных областях". Лидер российского государства "пожелал Александру Вучичу, его родным и близким счастья, здоровья и успехов, а братскому народу Сербии - благополучия и процветания".

Ожидания Александра Вучича

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, что предстоящий в январе 2019 года визит в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина крайне важен для данного балканского государства, а главными темами переговоров станут Косово, двусторонние отношения, ситуация на Балканах и в мире. При этом он напомнил и о том, что планируется подписание более 20 различных соглашений, выработка конкретных решений для реализации совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры и инновационных технологий.

"Первая тема - это Косово и наши двусторонние отношения, отношения в регионе и мире. Я хочу услышать от Путина, что он думает о событиях, происходящих в мире: на Украине, в Сирии, что он думает об отношениях с великими державами", - сообщил Александр Вучич в интервью StudioB. Политик особо подчеркнул тот факт, что Сербия заинтересована в дешевом российском газе. "Я не буду платить в два раза больше за сжиженный газ, чтобы это кому-то понравилось на Западе, - подчеркнул политик. - Хочу платить и получать самый дешевый газ, чтобы граждане могли нормально жить, а промышленность - развиваться".

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