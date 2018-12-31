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31.12.2018,  
12:31
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Испытания нового транспортника Ил-112 сняли на видео

В Сети появилось видео, снятое во время аэродромных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-112. Первый летный прототип "летающего грузовика" проходит цикл наземных испытаний на аэродроме воронежского авиазавода (ВАСО).

Фото: YouTube
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В ролик вошли кадры первой рулежки самолета по взлетно-посадочной полосе на скорости 50-60 километров в час.

- После праздников будут выполнены еще две рулежки и три пробежки на полосе ВАСО со скоростью 60, 120 и 180 км/ч, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый полет машины запланирован на конец января. Второй построенный на ВАСО самолет увезли в ЦАГИ для двухлетнего цикла наземных испытаний.

Ил-112 сменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый самолет может перевозить пять тонн груза на 1200 километров, используя грунтовые аэродромы. Помимо Минобороны, легким транспортником заинтересовалась Почта России и другие ведомства.

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