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31.12.2018 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России впервые имплантировали "механическое сердце"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани врачи Краевой клинической больницы №1 (НИИ-ККБ №1) впервые в России провели операцию по имплантации погибающему пациенту устройства механической поддержки левого желудочка сердца. С определенными условностями это устройство можно назвать "механическим сердцем".

Фото: depositphotos.com
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- Уникальность данной высокотехнологичной системы в том, что она способна поддерживать жизнедеятельность организма целые месяцы, пока не будет проведена трансплантация сердца, - рассказал пресс-секретарь НИИ-ККБ №1 Дмитрий Андреев. - Также устройство не "приковывает" к больничной кровати (в отличие, например, от системы ЭКМО - экстрокорпоральной мембраной оксигенации): больной с определенным ограничениями может передвигаться по палате.

Эта операция стала первой в России по вживлению подобного устройства. Ее провели кардиохирурги и анестезиологи Краевой клинической больницы №1 при участии реаниматолога из Национального медицинского исследовательского центра им. акад. Е.Н. Мешалкина.

Как уже писала "РГ", ранее кубанские врачи из ККБ №1 провели четырехдневному младенцу уникальную операцию, которая спасла ему жизнь. У новорожденного был порок сердца - транспозиция магистральных сосудов.

Это врожденное заболевание обычно несовместимо с жизнью, и только что родившийся малыш погиб бы в течение одного месяца. Однако врачам удалось провести оперативное вмешательство, фактически заново воссоздав нормальную работу органов кровообращения.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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