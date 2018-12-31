В Симферополе на минаретах Соборной мечети закрепили полумесяцы

В Симферополе перед Новым годом на четырех минаретах строящейся Соборной мечети водружены и закреплены символы ислама полумесяцы.

В конце сентября - начале октября согласно графику строительства на минареты высотой 49 метров с помощью башенных кранов были подняты конусы, а перед Новым годом был начат монтаж полумесяцев.

- Алемы имеют высоту по 2,5 метра, - рассказала "РГ" пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Зера Эмирсуин. - Они покрыты краской, которая по своему составу не уступает сусальному золоту и не подвержена воздействию атмосферных факторов.

Впоследствии таким же покрытием покрасят и конусы мечети. А сами минареты высотой 49 метров отделают облицовочным белым мрамором. В декабре начались и внутренние отделочные работы в административом здании ДУМК.

Напомним, Соборная мечеть Крыма строится в районе Cимферопольского водохранилища с сентября 2015 года. Одновременно в основном зале мечети на намаз смогут собраться 1500 мужчин, а на балконе - 900 женщин. Стоимость проекта на первоначальном этапе оценивалась в два миллиарда рублей.