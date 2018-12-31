Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске

Сегодня утром в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, объявлен режим ЧС - штаб возглавил губернатор Борис Дубровский.

Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, уже возбуждено уголовное дело. По словам представителя следственного ведомства, точное число жертв неизвестно.

Напомним, в доме 164 по проспекту Карла Маркса с третьего по 10 этаж дома обвалились перекрытия над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждены 48 квартир. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Из-под завалов извлечены тела трех человек, из них один ребенок.

По последним данным, медики приняли 12 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное.

По информации правительства Челябинской области, остается неизвестной судьба 79 человек. В Магнитогорск по поручению президента Владимира Путина летят главы МЧС России и Минздрава.