Семь детей могут находиться под завалами в Магнитогорске, где сегодня в результате взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома, цитирует ТАСС выступление губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в эфире телеканала "Россия-24".

Местные власти располагают поименным списком тех, кто жил в обрушившейся части дома. "Мы оперируем цифрами в 35 человек: пока не понимаем, где они. Из них, к сожалению, семеро детей ", - сказал глава региона.

На официальном сайте мэрии Магнитогорска опубликован номер телефона, по которому просят отозваться обитателей 6 и 8 подъездов дома номер 164 по улице Карла Маркса: 8-800-775-17-17.

На месте обрушения, несмотря на сложные условия, сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей. Спасатели и работники экстренных служб посменно разбирают завалы, работают кинологи. Чтобы найти выживших проводится "минута тишины".

Развернуто два пункта временного размещения в школе номер 14 на 700 человек, и в школе номер 5 на 750 человек. "Еще раз отметим. Всем пострадавшим будет предоставлено постоянное жилье, семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь", - подчеркнул губернатор.