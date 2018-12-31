Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске

Еще несколько человек, которые прописаны в доме в Магнитогорске, где сегодня взорвался газ, вышли на связь и больше не числятся пропавшими без вести. Где находятся еще 35 жильцов многоэтажки по-прежнему неизвестно.

"Четверо погибли, пять находятся в больницах, судьба 35 неизвестна", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома 1973 года постройки на улице Карла Маркса обрушился сегодня. Уничтожены 48 квартир.

На месте обрушения сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей.

Развернуто два пункта временного размещения в школе номер 14 на 700 человек, и в школе номер 5 на 750 человек.

"В настоящее время сбор вещей, продуктов питания и медикаментов для пострадавших при взрыве бытового газа закрыт. Глава Магнитогорска Сергей Бердников выражает всем горожанам благодарность за оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие", - сообщает сайт мэрии.