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31.12.2018 19:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Путин призвал помянуть жертв трагедии в Магнитогорске в новогоднюю ночь

Текст: Кира Латухина
Не забывать в новогоднюю ночь о жертвах взрыва в Магнитогорске призвал глава государства. Президент выразил соболезнования семьям погибших и заверил пострадавших, что помощь им будет оказана.

Напомним, сегодня Владимир Путин приехал на место взрыва газа в жилом доме, провел совещание с оперативными службами и навестил пострадавших в больнице.

"Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все, чтобы им помочь и поддержать", - заявил на совещании глава государства.

Фото: Илья Московец/ТАСС
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

"Сегодня в преддверии Нового года страна отмечает приход следующего, 2019 года. На Дальнем востоке этот праздник уже начали отмечать. Жизнь идет своим чередом", - сказал президент.

"Между тем, хочу обратиться к нашим гражданам... Несмотря на праздник, сегодня не лишним будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших, отметить про себя, в душе, потому что это как раз в характере нашего народа", - заметил Путин.

"В начале своего выступления в оперативном штабе президент сказал, что несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока, - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придет в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял своих близких или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске, и хранить память о них".

Владимир Путин не стал менять новогоднее поздравление в связи с трагическими событиями. "Новогоднее поздравление уже идет на орбитах", - сообщил радиостанции "Говорит Москва" Песков. Обращение уже прозвучало на Дальнем Востоке.

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