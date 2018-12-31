"РГ" публикует обновленный список "горячих линий" по мусорной реформе

С 1 января, как уже писала "РГ", вступают в силу нормы Федерального закона № 89-ФЗ. Все вопросы реализации реформы твердых коммунальных отходов (ТКО), включая плату за услуги по обращению с ними, сосредотачиваются в ведении региональных органов власти.

По всем вопросам можно уже сейчас обращаться по этим телефонам. В списке указаны также фамилии чиновников, которые отвечают за ход "мусорной" реформы.

В чем суть преобразований? Начинает работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, то есть с тем мусором, который мы выкидываем в контейнер. Регионы должны были разработать территориальные схемы и свои программы по обращению с отходами.

И выбрать регионального оператора, который будет этим заниматься. То есть собирать мусор, вывозить его, сортировать, перерабатывать, а при необходимости обезвреживать и проводить захоронение.

В перспективе все это должно привести к более экологичной утилизации мусора и ликвидации стихийных свалок.