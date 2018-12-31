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31.12.2018 12:12
Рубрика: Экономика

"РГ" публикует обновленный список "горячих линий" по мусорной реформе

Текст: Ольга Бухарова
В списке телефонов "горячих линий" - уже 53 региона. По сравнению с предыдущей нашей публикацией их стало на 43 больше. Минприроды информирует, что список будет еще пополняться.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С 1 января, как уже писала "РГ", вступают в силу нормы Федерального закона № 89-ФЗ. Все вопросы реализации реформы твердых коммунальных отходов (ТКО), включая плату за услуги по обращению с ними, сосредотачиваются в ведении региональных органов власти.

Фото: Depositphotos.com
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По всем вопросам можно уже сейчас обращаться по этим телефонам. В списке указаны также фамилии чиновников, которые отвечают за ход "мусорной" реформы.

В чем суть преобразований? Начинает работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, то есть с тем мусором, который мы выкидываем в контейнер. Регионы должны были разработать территориальные схемы и свои программы по обращению с отходами.

И выбрать регионального оператора, который будет этим заниматься. То есть собирать мусор, вывозить его, сортировать, перерабатывать, а при необходимости обезвреживать и проводить захоронение.

В перспективе все это должно привести к более экологичной утилизации мусора и ликвидации стихийных свалок.

Экономика ЖКХ Реформа по сбору и утилизации отходов
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